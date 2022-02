Nível do rio Tocantins sobe e se aproxima de 12 metros, em Marabá, diz a Defesa Civil

De acordo com a Defesa Civil, em Marabá, as previsões se confirmaram e na manhã desta terça-feira, 22, a régua hidrometeorológica que mede o nível do rio Tocantins, alcançou a marca de 11,98 metros. A alta do rio alagou dezenas de ruas em vários bairros do município, no sudeste do Pará. Com informações da prefeitura de Marabá.

Ainda segundo o órgão municipal, famílias que retornaram para as áreas de risco sem a comunicação oficial da Defesa Civil estão retornando aos abrigos. O órgão informou que segue dando o apoio necessário às famílias e realiza, em parceria com o Exército Brasileiro, a retirada das famílias fazendo o transporte para os abrigos públicos.

ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS

Em média,segundo a Defesa Civil, são realizadas 10 mudanças diárias para lugares mais seguros. O órgão orienta que as famílias retornem para suas residências somente após a sinalização oficial de recuo no nível das águas.

A Eletronorte projeta que haja subida do nível do rio nos próximos dias, sem data ainda para normalização. Segundo o Boletim Informativo de Vazões e Níveis do Rio Tocantins emitido pela Eletronorte na segunda-feira (21), a previsão é de que até dia o 25 deste mês, o nível chegue a 12,18 metros. Se a previsão for confirmada, nos últimos 10 dias, o aumento total será de aproximadamente dois metros.

21 ABRIGOS

A prefeitura de Marabá informa que mantém 21 abrigos com 1.051 famílias. Nos abrigos, informa a prefeitura, as famílias recebem água, cestas básicas, ações de saúde com atendimento médico e odontológico, assistência social e distribuição de kits de higiene e limpeza.

Nesta terça-feira (22), a Defesa Civil seguiu com a entrega de benefícios eventuais e cestas básicas para desalojados, ou seja, aqueles que estão em casas alugadas ou de familiares. O contato com desalojados para entrega do benefício acontece por meio de ligações telefônicas, conforme a lista de cadastrados da Defesa Civil Municipal.