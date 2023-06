Segunda etapa da obra de drenagem da BR-316 terá início nesta sexta (9)

Após a conclusão da primeira etapa da drenagem no km 4 da BR-316, sentido Belém-Marituba, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) inicia nesta sexta-feira (9) a segunda etapa da obra, importante para evitar alagamentos na rodovia. Para que seja possível a execução do serviço na pista da BR-316, o desvio existente no trecho terá sua entrada antecipada por cerca de 60 metros.

O fluxo de veículos pesados na saída da capital será direcionado para a faixa de asfalto que ficará aberta para o tráfego a partir da noite desta quinta-feira, 8.

Os condutores de caminhões e ônibus seguirão nessa faixa até o trecho da primeira intervenção de drenagem, na Rua Celestino Rocha, por onde poderão trafegar pelo novo asfalto. Veículos leves seguem normalmente pelas duas pistas de concreto do corredor central.

Acesso

Condutores que precisarem acessar os comércios localizados no trecho interditado terão um acesso exclusivo para entrada e saída e devem seguir a orientação de agentes no local.

Já os veículos pesados que forem sair das empresas localizadas no trecho em obras, devem entrar na Rua Celestino Rocha, tendo como vias alternativas a Rua Jardim da Providência e a Rua Ricardo Borges, para retornar à BR-316.

A circulação e o acesso de pedestres e ciclistas aos estabelecimentos comerciais localizados neste perímetro serão garantidos, através de um caminho seguro. A ação terá o apoio do Detran-PA, que irá orientar aos motoristas sobre as mudanças no trânsito.