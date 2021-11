Enem 2021: o que os 229 mil candidatos do Pará precisam saber para o primeiro dia de provas

O primeiro dia do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) será neste domingo (21). Os candidatos farão a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Suas Tecnologias; e a temida Redação. No Pará, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, estão inscritos, para a prova impressa 228.570 alunos. Para a digital são 600, totalizando 229.170 candidatos. Houve, portanto, uma redução em relação ao ano passado, quando foram inscritos 330 mil. Essa tendência foi nacional.

Este ano, o Enem terá duas modalidades, a impressa e a digital. Esse é o segundo ano de aplicação da modalidade digital do exame. Nesta edição, as duas versões serão nas mesmas datas - 21 e 28 de novembro – e os itens das provas e o tema da redação serão iguais.

Descanso e planejamento evitam estresses

Para começar o dia bem, é preciso descansar bastante neste sábado e relaxar. No começo do domingo, fazer uma boa refeição e programar tudo. Checar uma última vez o cartão de inscrição, documentos, canetas e como chegar ao local de prova. Pode ser um dia com muita demanda a veículos de aplicativos. É importante contar com atrasos e incidentes e sair cedo.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que organizará e orientará o trânsito, por meio de rondas de fiscalização durante a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizada neste domingo. Serão 27 agentes de trânsito, distribuídos em dois turnos, para garantir a fluidez e segurança no acesso às 25 escolas (públicas e particulares) que serão locais de provas na capital paraense, além dos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.

A Semob também está dando apoio à operação Enem 2021, integrada a outros órgãos de segurança, de acordo com o planejamento definido pela Secretaria de Segurança Pública (Segup). O Órgão também estará monitorando os principais pontos da cidade por sistema de vídeo, localizado no Centro Integrado de Operações (Ciop).

Prova de Redação: calma e planejamento são essenciais

O professor de redação Mileno de Jesus de Redação, do Pré-Vestibular Municipal de Belém (PVMB), disse que, em relação à primeira prova, o aluno tem que treinar muito o tempo.

“Você tem cinco horas e meia. E tem que prestar atenção no tempo. Tem que deixar tempo específico para a Redação e um tempo específico para você fazer a revisão, para você passar para a folha oficial de produção”, disse. “E, quando terminar as questões objetivas, você tem que que ter um tempinho para passar adequadamente para o cartão resposta. Essas são as principais dicas”, afirmou.

O candidato também precisa ter muita calma e estratégia para selecionar as questões que você vai ter mais trabalho para solucionar. Para a Redação, muita atenção na questão do gênero e, também, na questão da competência 1 da Redação, que trata dos desvios gramaticais e estrutura sintática. Vai ser muito cobrado isso. Também na proposta de intervenção, que você tem que detalhar muito bem, com os elementos válidos e detalhar todos esses elementos. Fazendo isso, você vai conseguir um ótimo resultado e prestando muita atenção na questão da avaliação de conhecimento mais específico da prova no geral.

Nesse contexto, os alunos devem trabalhar muito bem as áreas do conhecimento, as específicas, as exatas e, também, ler com bastante atenção os enunciados para não ter dúvidas a respeito de assinalar aquele item. Muito importante também que o aluno tenha treinado o tema. E, também, ficar atento na redação ao gênero, às cinco competências, principalmente competências 1 e 5 da redação do Enem.

A competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E a competência 5 é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Ler muito bem o tema para não fugir do tema e elaborar uma boa redação para ter um bom êxito na sua prova. E ter muita calma.

Vá direto à Redação e a leia com atenção, recomenda professor

No dia 21 (primeiro dia de prova), vá direto à Redação. Leia com bastante atenção, interprete o tema, selecione as palavras-chaves para que você consiga encontrar sinônimos e não repetir muito as palavras, para não empobrecer muito seu texto. “Nossos alunos estão preparados, tivemos uma ótima preparação, oficinas de Redação, muitas propostas de diversos eixos-temáticos relacionados ao Brasil. Então nossos alunos estamos preparados para fazer esse Exame Nacional do Ensino Médio, cuja primeira prova é dia 21”, disse.

Rayssa Ramos, 18 anos. Vai disputar vaga para medicina. É a primeira vez que fará o Enem. “Eu sempre tive o sonho de me tornar um profissional na área da saúde, na área da medicina, especialização em cardiologia”, disse. Ela participou do aulão que a Secretaria de Estado de Educação realizou na sexta-feira (19). “O Polo Metropolitano Pré-Enem foi o primeiro lugar que me abraçou, pelo fato ser um ótimo local, que sempre nos ajudou sem a gente precisa precisar retribuir com algum tipo de verba, com ótimos professores. Sou muito grata”, disse.

Na véspera do Enem, ela disse que vai ser um momento de para relaxar. “Vou revisar algumas coisas, relaxar e deixar do jeito que tiver que ser. Aí, depois da prova, vou rezar. Eu sou capaz e, depois da prova, só posso esperar meu nome no listão, que é o que vai acontecer”, afirmou.

Gabriel Santos, 18 anos, almeja uma vaga para o curso de Letras. “Por causa da pandemia, passei dois anos sem estudar, as escolas fecharam. E, em agosto, surgiu a oportunidade do Polo Metropolitano (Seduc) e pude me preparar melhor para ter uma melhor direcionamento”, disse. “Esse aulão está sendo muito importante para ter uma preparação melhor de como fazer o Enem, para a gente alcançar uma universidade”, afirmou. Na véspera da prova, Gabriel disse que fará uma revisão geral e, em seguida, vai tirar um tempo para relaxar. “E, depois do Enem, vou ficar na expectativa do resultado, de ser aprovado”, afirmou ele, que é vendedor em uma loja.

O que levar e o que não levar no dia da prova?

De acordo com o edital do Enem, os itens obrigatórios e permitidos no dia do exame são:

► Documento original com foto: RG, identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e refugiados, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), entre outros. Não é válido a apresentação de carteirinha de estudante, crachá ou cópia mesmo autenticada de documento original.

► Álcool em gel

► Máscara

► Cartão de confirmação de inscrição

► Caneta preta

► Lanche

Já os itens abaixo não são permitidos e alguns podem até resultar na eliminação do candidato:

► Telefones celulares e quaisquer equipamentos eletrônicos - estes devem ser mantidos desligados e devidamente guardados no envelope porta-objetos. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado;

► Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

► Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

► Bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas.

Cronograma do Enem 2021

Provas: 21 e 28 de novembro

21 de novembro: linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; ciências humanas e suas tecnologias

28 de novembro: ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas 1º dia: 19h

Término das provas 2º dia: 18h30

Enem para isentos em 2020 e PLL: 9 e 16 de janeiro de 2022