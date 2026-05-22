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Negão da BR morreu? Hipótese surgiu após atropelamento na BR-316; veja o que se sabe até o momento

Acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (21), em Ananindeua, e identidade da vítima ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades

Hannah Franco
fonte

Homem atropelado na BR-316 gera repercussão nas redes (Reprodução/Redes sociais)

Um atropelamento registrado na noite desta quinta-feira (21), na rodovia BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, gerou grande repercussão nas redes sociais. Internautas passaram a levantar a hipótese de que a vítima seria o homem conhecido popularmente como "Negão da BR".

A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades até a última atualização da matéria.

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image Homem morre atropelado na BR-316 e redes sociais apontam que vítima seria o ‘Negão da BR'
As circunstâncias do atropelamento ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pela Polícia Civil

image Colisão entre carro e moto termina com veículos em chamas e morte na BR-010
Grave acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (21), próximo ao bairro Nagibão

Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), a ocorrência do atropelamento foi registrada na rodovia, mas a identidade da vítima não pôde ser confirmada no momento do acidente, já que o homem estaria sem documentos no momento do acidente.

De acordo com relatos compartilhados nas redes sociais, a vítima teria tentado atravessar a pista após pular a grade de proteção do BRT, quando acabou sendo atingida por um veículo. As circunstâncias do caso deverão ser investigadas pela Polícia Civil.

Quem é o "Negão da BR"?

Figura conhecida por quem circula diariamente pela BR-316, o “Negão da BR” se tornou popular na Grande Belém após aparecer em vídeos e memes compartilhados nas redes sociais. O homem também ganhou notoriedade na internet e chegou a inspirar até jogos de celular.

Segundo informações que circulam nas redes, ele seria identificado como Ricardo e morador do distrito de Icoaraci. Há diferentes relatos sobre como ele teria passado a viver em situação de rua, mas pessoas próximas apontam que problemas relacionados à depressão podem ter contribuído para a situação.

Apesar da forte repercussão nas redes sociais, não há confirmação oficial de que o homem atropelado seja realmente o “Negão da BR”. Até a última atualização do caso, as autoridades aguardavam os procedimentos de identificação da vítima.

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