Navio-Patrulha da Marinha transporta tanque de oxigênio que atenderá hospitais de Manaus

Um navio da Marinha atracou, na noite da terça-feira (26) em Vila do Conde, no Pará, e veio buscar oxigênio para o Amazonas, estado que vive colapso na saúde por conta da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

O Navio-Patrupla "Apa" possui um tanque de 54 toneladas, que será envasado, em Belém (PA), com 90 mil m³ de oxigênio líquido. A atividade faz parte da Operação “Covid-19”, que as Forças Armadas atuam para mitigar as consequências da doença.

O “Apa” partiu de Santos (SP), no dia 19 de janeiro, e tinha previsão de parada no Pará no dia 28 de janeiro; porém, devido às boas condições meteorológicas e aos esforços de 80 militares que compõem a tripulação do Navio, a chegada em Vila do Conde foi antecipada em dois dias.

A missão do “Apa” teve apoio do Comando do 4º Distrito Naval, da Companhia Docas do Pará (CDP), que disponibilizou prontamente cais e guindastes, e da empresa White Martins, fornecedora do oxigênio. O tanque será transportado por via fluvial, por meio de uma balsa, até Manaus, onde deve chegar na primeira semana de fevereiro. O Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial e Lacustre e das Agências de Navegação no Estado do Pará (Sindarpa) se colocou à disposição para apoiar as atividades.

Desde março de 2020, as Forças Armadas prestam apoio a medidas deliberadas pelo Governo Federal voltadas para reduzir os impactos do surto do novo coronavírus, permanecendo em condições de disponibilizar recursos operacionais e logísticos quando se fizerem necessários.