Navio da Guiné-Bissau é desencalhado após uma semana no Marajó

O navio mercante “W M F Express”, de bandeira da Guiné-Bissau, foi retirado na manhã de quinta-feira (11/9), nas proximidades do município de Soure, no Marajó, depois de ficar encalhado por mais de uma semana. De acordo com a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), a embarcação tinha ficado embaraçada no banco de areia denominado “Coroa da Muriçoca” e já se encontra em local seguro após a conclusão de operação de salvamento autorizada pela autoridade marítima.

“A manobra de desencalhe foi realizada com sucesso na manhã do dia 11 de setembro de 2025, pela empresa de assistência e salvamento contratada pelos representantes do navio, devidamente credenciada junto à Autoridade Marítima Brasileira. A operação contou com o emprego de dois rebocadores e uma lancha de apoio, além da presença de um inspetor naval da CPAOR a bordo da embarcação”, informou a Capitania em nota.

Ainda conforme a CPAOR, após a liberação da área de risco, foram confirmadas as condições seguras de governo, estruturais e de flutuabilidade do navio. “Dessa forma, foi determinada sua movimentação para a área de fundeio mais próxima, localizada nas proximidades da Ilha de Mosqueiro (PA), onde permanece em segurança. Durante o período de encalhe, a MB monitorou permanentemente as condições a bordo para evitar qualquer possibilidade de acidente ambiental”, afirmou.

Um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi instaurado pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental para apurar as causas e responsabilidades relativas ao encalhe.

A Marinha coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.