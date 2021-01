Nasce primeiro bebê de 2021 no Hospital Materno Infantil de Barcarena

O pequeno Ian Kalebe Valera Moraes foi o primeiro bebê de 2021 a nascer no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB). Ele chegou ao mundo às 2h11 desta sexta-feira, 1º de janeiro, pesando 2,660 gramas e com 46 centímetros. Ian é o terceiro filho da Ariadne Cloquilte Varela, de 31 anos, moradora de Barcarena. Após a alta médica, o bebê poderá conhecer a irmã Andria, de 14 anos, e o irmão André, de 17. “A gravidez foi uma surpresa. Depois de tanto tempo, surgiu o Ian, e veio de presente para mim no primeiro dia do ano. Estamos muito felizes com a chegada dele. Todos na família estão ansiosos para conhecê-lo, principalmente os irmãos que não veem a hora de pegá-lo no colo”, disse a mãe Ariadne.

“Convidamos o pai para participar conosco desse momento desde o início. Devido ao parto de risco, uma equipe estava ao lado para dar toda a assistência e acolhimento. De modo seguro, a mãe pôde ter o bebê no colo nos primeiros minutos após o parto”, destacou a profissional. De acordo com a mãe Ariadne, o momento do parto foi emocionante e com todos no hospital também emocionados pelo nascimento do pequeno Ian durante a madrugada. “Como passamos o ano aqui no hospital, toda a família estava aguardando-o nascer. Contamos juntos os minutos da virada e, logo depois, os minutos para o nascimento do Ian. A melhor coisa foi ver o rosto dele no primeiro dia do ano”, falou a mãe.

A pediatra Suellen Fernandes destaca que o parto foi um momento emocionante para todos e, para a equipe do HMIB o significado se torna ainda mais especial. “Começamos o ano com um nascimento, o símbolo da vida e do amor. Ian veio ao mundo e com ele a esperança para todos nós, de novos dias, ciclos e recomeços”, comenta.