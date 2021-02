Helder Barbalho: “Não queremos nada além que os demais estados, mas não aceitaremos nada a menos”

O governador Helder Barbalho (MDB) enviou pedido de explicação técnica ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre os critérios utilizados na divisão dos lotes de vacinas do Fundo Estratégico para alguns estados do Norte do País, entre eles o Pará, que recebeu 315.840 doses, o que daria para imunizar apenas 2,1% da população, que hoje soma 8,7 milhões de habitantes. Em resposta, o Ministério da Saúde informou que o próximo lote a ser enviado ao Pará terá um aumento no quantitativo de vacinas, para tentar corrigir o que definiu como “erro”, ao colocar o Estado em último lugar no ranking nacional da vacinação.

A mensagem encaminhada pela pasta ao governo do Pará foi lida por Helder Barbalho em vídeo postado no Instagram, no início da tarde desta terça-feira (9). “Tá dito [no documento enviado pelo Ministério da Saúde] que no próximo lote será feito o ajuste desses números para aumentar o quantitativo de vacinas disponíveis a nossa população. Vamos aguardar, na expectativa de que o erro seja corrigido e que o Pará não seja prejudicado”, afirmou o governador. “Não queremos nada a mais que os demais estados, porém não aceitaremos nada a menos”, enfatizou.

Após a contagem do último lote enviado ao estado foi constatado que a remessa havia chegado com 10,3 mil doses a menos. "Identificamos que, de todos os 27 estados brasileiros, o Pará foi o que menos recebeu vacinas do Ministério. Só para se ter uma ideia, baseado no número atual de habitantes, esse quantitativo só daria para vacinar 2,1% da população. Roraima, por exemplo, recebeu o correspondente a uma cobertura vacinal de 8,2%.”

A Redação Integrada de O Liberal buscou a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde na manhã de hoje, porém, até o fechamento desta matéria a pasta não havia se manifestado sobre o caso.

Os três estados que, proporcionalmente, mais receberam vacinas:

- Roraima (8,2% da população)

- Amazonas (8,16% da população)

- Mato Grosso do Sul (4,35%da população)

Os três estados que, proporcionalmente, menos receberam vacinas:

- Pará (2,10% da população)

- Santa Catarina (2,24% da população)

- Piauí (2,39% da população)