Mutirão de conciliação de irregularidades ambientais vai até dia 20

Até agosto deste ano já foram arrecadados R$ 2.557.300 em multas aplicadas devido à ocorrência de irregularidades ambientais, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas). Em 2023, a arrecadação foi de R$ 3.756.881,18, em pagamentos à vista e parcelados.

Nos dias 18, 19 e 20 de setembro, a Semas realiza um Mutirão de Conciliação Ambiental, nos municípios de Belém, Santarém e Altamira, por meio do Núcleo de Conciliação Ambiental (Nucam) para negociar as multas.

Os interessados em negociar suas multas devem apresentar documentos pessoais, como RG e CPF. Caso sejam representados por procuradores, estes também devem apresentar uma procuração específica para a conciliação ambiental.

De acordo com a secretaria, o objetivo das Conciliações Ambientais é realizar investimentos em ações de fiscalização, em capacitação de servidores, modernização tecnológica da Semas e em investimento em projetos ambientais.

Os mutirões são atualmente realizados nos municípios que possuem Núcleos Regionais de Regularidade Ambiental (Nures) da Semas, devido à viabilidade de apoio operacional nessas localidades.

Na capital paraense, o mutirão será realizado na sede da Semas; em Santarém e Altamira, será realizado nos Núcleos Regionais do órgão. Os horários serão das 8h30 às 16h nos três dias de ação. Os interessados podem realizar o agendamento por meio deste link, ou comparecendo aos locais de atendimento.

A negociação pode ser feita de forma on-line ou presencialmente, na capital ou nos Núcleos Regionais. O objetivo é descentralizar a gestão ambiental e facilitar o acesso dos interessados. Eles receberão uma notificação com o dia e o horário da audiência.

Benefícios - A conciliação ambiental oferece benefícios significativos para ambas as partes envolvidas. Para o autuado, ela possibilita a resolução de pendências mediante a concessão de descontos sobre o valor de multas. Para o órgão ambiental, representa uma fonte adicional de recursos que abrem oportunidade para investimentos em projetos prioritários.

Descontos - O Decreto Estadual 2.856/2023 estabelece os seguintes percentuais de desconto sobre o valor da multa simples aplicada pelo órgão ambiental estadual, conforme o momento em que a manifestação de interesse em conciliar é realizada.

Facilitação - A coordenadora do Núcleo de Conciliação Ambiental da Semas, Josilena Silva, explica que nos mutirões são oferecidos descontos e parcelamentos de multas. Ela destaca a importância de levar o mutirão para as regiões do estado, fazendo com que o autuado tenha mais facilidade para comparecer e entender como funciona a conciliação ambiental.