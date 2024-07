Semas autoriza dragagem no porto de Belém para a COP 30

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) autorizou a Companha das Docas do Pará a realizar a dragagem do porto de Belém.

A licença é válida até julho de 2026 e as obras incluem os Terminais Petroquímico de Miramar e Portuário de Outeiro.

O projeto é parte da preparação para a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém e prevê a dragagem de aproximadamente 6,5 milhões de metros cúbicos.

Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O’de Almeida, comentou sobre a importância da obra.

“A dragagem do porto da Companhia Docas do Pará integra parte fundamental das obras de infraestrutura de Belém para a COP 30, e, será um dos importantes legados da COP para a capital do Estado. Essa obra vai permitir com que a cidade possa receber embarcações de grande porte, como navios de cruzeiro, que poderão chegar e atracar e permitir uma grande parte do público que virá participar da COP”, disse o secretário.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Porto Futuro II terá até hotel de luxo; veja as novidades]]

A Companhia Docas do Pará recebeu uma autorização condicionada à apresentação de estudos e planos detalhados para as operações de dragagem, incluindo cronograma, tecnologia, planos de emergência, contrato com empresa terceirizada, plano de amostragem, programa de monitoramento da dispersão dos sedimentos e autorização para captura e resgate de fauna silvestre.

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)