Museu Paraense Emílio Goeldi celebra 158 anos com programação especial

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), uma das instituições científicas mais antigas do Brasil, comemora 158 anos de fundação no dia 6 de outubro. Para celebrar essa data histórica, o museu preparou uma programação especial que acontecerá sábado e domingo, dias 5 e 6 de outubro, no Parque Zoobotânico, a base mais antiga e conhecida do Goeldi.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Cartazes do Círio estampam transformações da comunicação visual em Belém]]

A programação inclui uma Feira Científico-Cultural no sábado, 5 de outubro, onde haverá exposição e venda de artesanatos indígenas. Além disso, serão lançados livros e cartilhas editados pelo Museu Goeldi, com a presença dos autores para conversas e sessões de autógrafos. Esta é uma oportunidade única para o público conhecer mais sobre as pesquisas e publicações do museu, bem como adquirir obras que abordam diversos aspectos da Amazônia.

Entre os livros em destaque estão:

“Crônicas de uma comunidade amazônica: oito décadas de pesquisa e envolvimento em Gurupá, Pará” - Helena Lima e Richard Pace

“Atlas do Estuário Amazônico” - Ronaldo Barthem, Eduardo Venticinque e Michael Goulding

“Encontros: Amazônia ontem e hoje” - Karin M. Naase e Mark Munzel

“Coletânea de Experiências em Tecnologia Social na Amazônia” - Benedita Barros, Cássia Yamanaka, Dávila Correa, Denise Machado, Diana Rodrigues, Estefani Fujita, Felipe Addor e Regina Oliveira da Silva

“A Viagem Circular de Paul de Cointe” - organizado por Nelson Sanjad, Emilie Stoll e Heloise Bertol Domingues

A celebração dos 158 anos do Museu Goeldi, de acordo com a instituição, é uma oportunidade para o público conhecer mais sobre a história e os estudos realizados pela instituição, além de vivenciar a cultura material indígena contemporânea e a natureza da região através de atividades como a dança.

Serviço:

Data: 5 e 6 de outubro

Local: Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi

Atividades: Feira Científico-Cultural, exposição e venda de artesanatos indígenas, lançamento de livros e cartilhas, conversas com autores