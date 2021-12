Municípios paraenses adotam redução do intervalo para terceira dose

A vacinação da terceira dose contra a covid-19 passa a ser realizada em municípios do Pará considerando a redução do intervalo de cinco para quatro meses a partir da segunda dose, mediante autorização do Ministério da Saúde (MS). O anúncio da medida do Governo Federal foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no sábado (18), e nesta segunda-feira (20) a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já externou que vai adotar a estratégia definida para incrementar a imunização contra a variante Ômicron. Prefeituras como a de Ananindeua e de Marituba começam a seguir a orientação do MS.

"A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que seguirá a recomendação do Ministério da Saúde sobre a diminuição do intervalo entre as doses e que já a partir desta segunda-feira (20) deve iniciar a orientação sobre a mudança aos municípios", comunicou a Sespa.

Ao divulgar, nesta segunda-feira (20) a programação de vacinação no município nesta semana, a Prefeitura de Ananindeua destacou com relação à aplicação da terceira dose: "De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o imunizante utilizado na terceira dose será da Pfizer, e o intervalo mínimo para aplicação deve ser de 04 meses após a segunda dose".

Já a Prefeitura de Marituba anunciou nesta segunda-feira (20) que " o intervalo para a terceira dose da vacina contra a covid-19 reduzirá para quatro meses, a partir desta terça-feira (21)". "A redução do prazo se dá segundo orientação técnica da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa)".

A Prefeitura de Santa Izabel do Pará mantém os cinco meses de intervalo entre a segunda e terceira doses.

As prefeituras de Belém e de Benevides deverão se manifestar sobre a medida nas próximas horas.