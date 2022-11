Municípios do centro-sul paraense estão sob alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu hoje (14) um aviso meteorológico de Perigo Potencial, para a porção centro-sul do Pará. Isto significa que os municípios destas regiões podem sofrer com chuvas intensas de até 50 milímetros por dia. O aviso vale até as 10 horas desta terça-feira (15).

Outro risco potencial apontado pelo aviso do Inmet é de incidência de ventos intensos, com velocidade que pode variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. No entanto, o Instituto considera que há pouca probabilidade de prejuízos ao fornecimento de energia elétrica e alagamentos.

Os municípios que estão na zona do alerta emitido pelo Inmet são Água Azul do Norte, Altamira, Anapu, Bannach, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Floresta do Araguaia, Itaituba, Jacareacanga, Marabá, Novo Progresso, Ourilândia do Norte, Parauapebas, Pau D'Arco, Piçarra, Placas, Redenção, Rio Maria, Rurópolis, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Senador José Porfírio, Trairão, Tucumã e Xinguara.

Como medidas de segurança, o Inmet orienta a população que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é considerado seguro estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É recomendado também evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de qualquer acidente, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado por meio do número de telefone 193.