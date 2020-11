Mulher do prefeito de Capanema é investigada por injúria racial: 'Macaco, olha teu rabo'

A Polícia Civil investiga uma denúncia de injúria racial cometida contra o candidato à prefeitura de Capanema, Dr. Jair (PSC). Em um vídeo de um comício realizado na quinta-feira (5), a mulher do prefeito, candidato à reeleição, aparece dizendo a frase: “Macaco, olha o teu rabo”, referindo-se a Jair Neves.

“O desonesto que se diz honesto. Que aponte o dedo para um homem bom e trabalhador como Chico Neto. Macaco, olha o teu rabo”, diz a mulher no vídeo.

Jair disse que só soube o que aconteceu quando a programação do candidato opositor acabou. “Sinceramente, nunca tinha passado por isso e já atuei em relação a ela até como médico, atendi a filha dela”, relatou o médico.

O candidato afirmou que se sentiu muito constrangido com esse tipo de ofensa em público e não entende o motivo. Jair avalia que sempre fez uma campanha limpa e focada em propostas para a cidade. “Foi uma palavra que machucou bastante no sentido de tentar manchar a nossa (sic) imagem, mas tantas pessoas estão solidarizando e se sentem machucadas com esse tipo de conduta racista”, disse.

O médico afirmou que outras pessoas de sua equipe já sofreram com comentários desse tipo. No entanto, como não havia provas, os casos não foram denunciados.

A Polícia Civil de Capanema instaurou inquérito para apurar a denúncia. Os policiais foram até a casa da suspeita por duas vezes desde a quinta-feira, mas ela não estava. “O advogado dela esteve na delegacia, tomou conhecimento da denúncia e se comprometeu a apresentá-la na semana que vem”, explicou o delegado Rubens Matoso. O vídeo foi encaminhado para perícia.

Caso as ofensas sejam comprovadas, a suspeita pode responder pelo crime de injúria racial. A pena varia de um a três anos de prisão.

Procurado pela redação do UOL, o advogado da suspeita não foi localizado.