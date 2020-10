Mudas clandestinas são incineradas em Xinguara

Em operação realizada na última sexta-feira (16) no município de Xinguara, fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) apreenderam 347 mudas clandestinas de plantas cítricas, que seriam comercializadas de forma irregular no interior do Estado. Todas foram levadas para o aterro sanitário municipal e destruídas.

A carga estava sem a documentação que comprovaria a sanidade dos vegetais, representando uma ameaça à cadeia produtiva e à economia. As sementes e mudas comercializadas ilegalmente podem conter pragas e doenças.

As mudas apreendidas eram oriundas do Estado de São Paulo (SP).

Para proteger os polos citrícolas foram instalados postos de fiscalização, que atuam como barreiras sanitárias nos municípios de Irituia e Ourém (nordeste paraense).