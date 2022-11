MPT investiga morte de trabalhadores em porão de embarcação no Marajó

O Ministério Público do Trabalho (MPT-PA) está apurando a morte de duas pessoas que morreram enquanto trabalhavam no porão de uma embarcação de transporte de madeira no Marajó. O caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (16) e foi registrado na delegacia de Breves.

De acordo com a Polícia Civil, que instaurou um inquérito para investigar as mortes, a dupla morreu asfixiada quando o barco estava às margens do rio Furo Buiuçu.

“Os dois foram encontrados no porão da embarcação, desacordados e sem pulsação. Ambos chegaram a ser socorridos e encaminhados a um hospital da região, mas não resistiram. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias em que se deram as mortes”, diz a nota da Polícia Civil.