Mpox: Pará registra 52 casos da doença infecciosa em 2024

Durante o ano de 2024, foram registrados 52 casos de mpox e um caso provável da doença no Pará. Deste total, 41 casos são de pessoas residentes no município de Belém. As informações foram divulgadas, nesta sexta-feira (27), pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. A Sespa também ressaltou que vem atuando junto aos municípios com campanhas de conscientização para prevenção da doença.

Já a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que pacientes com suspeita de mpox são orientados a procurar as Unidades de Saúde Satélite, Icoaraci, Jurunas e Telégrafo ou Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta ou Icoaraci, para avaliação médica. Caso as manifestações clínicas sejam compatíveis, é realizada a coleta para diagnóstico laboratorial e investigação epidemiológica.

Como medida de controle, a vigilância epidemiológica orienta o isolamento do paciente e realiza a busca de seus contatos para monitoraramento, além de acompanhar a evolução do usuário doente. Em 2024, ainda segundo a Sesma, 71 casos foram notificados como suspeitos, sendo que por meio dos resultados laboratoriais, 45 foram detectáveis positivos para mpox. Desses, 43 são do sexo masculino e 2 do sexo feminino.

A mpox é uma doença zoonótica viral. A transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animais silvestres infectados, pessoas infectadas pelo vírus e materiais contaminados. Os sintomas, em geral, incluem erupções cutâneas ou lesões de pele, linfonodos inchados (ínguas), febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza.

As lesões podem ser planas ou levemente elevadas, preenchidas com líquido claro ou amarelado, podendo formar crostas que secam e caem. O número de lesões pode variar de algumas a milhares. As erupções tendem a se concentrar no rosto, na palma das mãos e na planta dos pés, mas podem ocorrer em qualquer parte do corpo, inclusive na boca, nos olhos, nos órgãos genitais e no ânus.