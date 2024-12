Primeiro caso de mpox em Kosovo é registrado

Em Kosovo, localizado ao sul da Sérvia, foi registrado o primeiro caso de mpox, conforme o Instituto de Saúde Pública do país. Um homem de 30 anos, morador da região, é o portador do vírus. Recentemente, o paciente esteve em um país do oeste da África, que não teve o nome divulgado, e deu entrada no hospital dia 24 de dezembro.

Segundo o instituto, os sintomas do homem são “febre, calafrios e mudanças na pele do rosto e das mãos.” O órgão afirma que o paciente está em estado aparentemente estável. As autoridades de Kosovo localizaram todas as pessoas com quem o homem teve contato e compartilhou recomendações de prevenção de infecção e controle.

Em novembro deste ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que a mpox permanece como uma emergência de saúde pública. No Brasil, em 2024, 1,5 mil casos foram registrados, sendo a região sudeste a detentora do maior número de infecções (1.269 casos).