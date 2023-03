MPF recomenda ensino específico às escolas que atendem aldeias indígenas em Paragominas

A disciplina “língua materna e suas tradições” deve ser incluída na grade escolar de unidades educacionais que atendem as aldeias indígenas em Paragominas, no sudeste do Pará, recomenda o documento expedido pelo Ministério Público Federal (MPF) às instituições públicas estaduais e do município. Um prazo de 30 dias foi dado pelo órgão para que a prefeitura e a secretaria de educação de Paragominas façam a inclusão.

De acordo com representante da Secretaria de Educação de Paragominas, a língua materna não é trabalhada como matéria específica no currículo educacional das escolas municipais indígenas da região. Para o MPF, essa medida é necessária e contribuirá para que os estudantes de aldeias indígenas tenham uma educação diversificada e inclusiva, que respeite parâmetros sociais, etnográficos e culturais.

Ainda de acordo com o Ministério Público Federal (MPF), para a realização da disciplina, também devem contratar professores ou aumentar a carga horária dos atuais profissionais, além de capacitá-los e de promover planejamento pedagógico.

Já ao governo do Estado e à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o documento demanda que atuem em conjunto com o município para prover recursos humanos, materiais e financeiros para implementar a disciplina. Eles devem, se necessário, oferecer suporte para a formação inicial e continuada de professores e para o fornecimento sistemático de material didático, específico e diferenciado para as escolas locais, afirma o MPF.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou os posicionamentos e aguarda retorno da Prefeitura de Paragominas e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).