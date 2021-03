MPF pede atuação de forças federais para impedir ação de garimpeiros

Para conter o avanço da invasão de garimpeiros dentro do território do povo indígena Munduruku, o Ministério Público Federal (MPF) pediu atuação urgente de forças federais. A área fica na região do igarapé Baunilha, em Jacareacanga, no oeste do Pará. Denúncias apontam um aumento nas invasões a partir do último dia 14, onde foi registrada a entrada de um grande número de pás-carregadeiras.

O movimento dos garimpeiros está sendo monitorado por helicópteros. A entrada indica uma ação de grupos criminosos associados a pequena parcela de indígenas que atuam a favor do garimpo.

O pedido de apoio das autoridades foi enviado ao MPF, por meio de documentos, pelas lideranças munduruku. Eles relataram que os invasores estão fortemente armados e vêm fazendo ameaças aos que resistem ao avanço dos garimpeiros.

Para o MPF, há risco iminente de um conflito na área.

Documentos enviados à Polícia Federal apontam que já está em curso uma investigação de grupos criminosos dentro da área indígena. O MPF pediu providências para conter o avanço dos garimpeiros, com o apoio de outras forças policiais, caso seja necessário. A requisição foi feita em caráter de urgência.