MP quer que prefeitos e vereadores eleitos do nordeste do Pará priorizem posse virtual

O Ministério Público recomendou aos prefeitos eleitos e presidentes das Câmaras dos Vereadores de Cachoeira do Piriá e Santa Luzia do Pará, municípios do nordeste paraense, que priorizem posses virtuais. O objetivo é evitar aglomerações e transmissão da covid-19. O documento foi expedido na última sexta-feira (11) e divulgado hoje (15).

Em caso de impossibilidade de realização da cerimônia on-line, o MP sugere que os eventos ocorram em espaços arejados e com número reduzido de convidados. A Promotoria pede, também, que se evite eventos em comemoração à posse que causem aglomeração e ponham em risco a saúde da população.

O documento ainda pede aos atuais prefeitos que não realizem festas de réveillon. O autor da recomendação, Daniel Figueiredo, explica que essas medidas são importantes, pois, segundo ele, a média móvel de mortes e a taxa de transmissão do vírus vem aumentando e a realização de festividades presenciais pode aumentar o número de infectados e colapsar a rede pública de saúde.