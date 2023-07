Movimento de saída de Belém é tranquilo nesta sexta (30) pela BR-316; acompanhe o trânsito

​​O movimento de saída de Belém rumo aos principais municípios e balneários do interior do estado foi tranquilo na noite desta sexta-feira (30) pela BR-316. Apesar da forte chuva que caiu sobre a capital paraense e região metropolitana, o fluxo de veículos era bom e seguia normalmente do Entroncamento até a barreira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), em Ananindeua. Não há relatos de acidentes.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o órgão, responsável pela fiscalização do quilômetro 1 ao 18 da rodovia federal, para checar mais detalhes sobre a movimentação e aguarda retorno. ​​A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi procurada para fornecer informações acerca dos trechos pelos quais é responsável.​​

Confira como está o trânsito: