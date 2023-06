Julho: rodoviária e terminal hidroviário de Belém esperam quase 300 mil passageiros

Quase 300 mil passageiros devem viajar pelos terminais Rodoviário e Hidroviário de Belém durante o mês de julho. De acordo com estimativas da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), são esperados 192 mil pessoas no terminal de São Brás, sendo 128 mil embarques e 64 mil desembarques, o que significa que o movimento maior é de saída da capital rumo às praias do interior e até a destinos fora do estado.

De acordo com a administradora da rodoviária de Belém, os números representam um acréscimo de 10% em relação ao período de férias escolares do ano passado. Entre os destinos mais procurados, estão Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia, Curuçá e Salinópolis. Já para fora do estado, a saída de passagens é, principalmente, para as capitais Fortaleza (CE), São Luís (MA), e Recife (PE).

Já no Terminal Hidroviário da capital, na Boulevard Castilhos França, a projeção da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) é de 100 mil passageiros. Para este ano, a expectativa é superar a média do ano passado, quando foi registrado o fluxo de 98,6 mil pessoas no terminal durante julho. A média diária esperada para o período de férias escolares é superior a 3,2 mil passageiros por dia, tendo os fins de semana como períodos de maior movimentação.

Os destinos mais procurados pelos viajantes devem ser os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no arquipélago do Marajó, estima a CPH.