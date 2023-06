Aeroportos do Pará devem receber quase 447 mil passageiros durante as férias de julho

Os aeroportos paraenses receberão 446,7 mil passageiros em voos comerciais regulares durante o mês de julho deste ano, segundo estimativas da Infraero. Os números se referem aos aeroportos de Belém, Carajás (Parauapebas), Altamira, Marabá e Santarém, durante o período de 3/7 a 3/8. Este ano, o movimento deve ter uma queda de 3,7% em relação ao período de férias escolares de 2022, quando quase 463,9 mil passageiros viajaram de avião.

A maior concentração de passageiros no estado deve ocorrer no Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans - Júlio Cezar Ribeiro, que deve movimentar quase 362 mil pessoas em julho de 2023. Mas o número também apresentou redução de 9% no comparativo com o ano de 2022, quando 361.791 passaram pelo aeroporto da capital.

Já os outros quatro aeroportos terão crescimento na movimentação, com destaque para o Aeroporto de Carajás/Parauapebas, que teve um aumento de 49%, passando de 14,4 mil embarques e desembarques em 2022 para 21,4 mil em 2023. O Aeroporto de Marabá também teve uma alta expressiva de 21%, indo de 30,3 mil (2022) para 36,7 mil (2023). Altamira apresenta aumento de 2%, indo de 8,7 mil no ano passado para 8,9 mil este ano. Já Santarém vai de 48,5 mil a 49,3 mil, com 1%.

‌Além disso, em todo o Pará, estão previstos 3,5 mil voos entre pousos e decolagens. A estimativa é 7,2% abaixo ao fluxo de aeronaves no ano anterior, que registrou 3,7 mil voos realizados.

‌De acordo com a Rede Infraero, a projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas e comparou o movimento estimado para as férias de julho em 2023 com o realizado no período equivalente em 2022.

Brasil

Em todo o país‌, os 21 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 4,5 milhões de passageiros durante o período de férias escolares, no período de 3/7 a 3/8 de 2023. O número é 28% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 3,5 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram nestes terminais no período de 1º/7 a 1º/8.