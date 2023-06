Corpus Christi: mais de 95 mil passageiros devem passar pelos terminais e aeroportos do Pará

A celebração religiosa de Corpus Christi, que é ponto facultativo e não um feriado nacional, vai movimentar este ano o embarque e desembarque de 95.491 mil passageiros entre os terminais rodoviário e hidroviário de Belém, assim como os aeroportos do Pará. O terminal rodoviário vai movimentar 15.800 passageiros, o hidroviário 8.500 e cinco aeroportos do estado vão movimentar 71.191.

Na tarde desta quarta-feira (7), o movimento ainda era tranquilo no terminal rodoviário de Belém. Mas o estudante Ramon Silva de Almeida, 20 anos, se adiantou e viajou para Paragominas para encontrar a família. Ele disse que retorna para Belém na próxima segunda-feira (12). E quanto ao preço da passagem, o jovem disse que não sentiu diferença para a última vez que viajou.

Ramon Silva viaja para Paragominas para visitar a família (Igor Mota / O Liberal)

“Eu sempre que posso vou visitar a minha família e como esse feriado é prolongado é uma boa oportunidade. Eu não percebi grande diferença no valor da passagem da última vez que viajei”, destaca o jovem.

A Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário Turístico (Sinart) divulgou que, a partir desta quinta-feira (8) até domingo (11), são esperados, aproximadamente, 11,3 mil embarques e 4,5 mil desembarques no terminal rodoviário, o que significa que o movimento maior é de saída da capital rumo às praias do interior e até a destinos fora do estado.

Os números representam um acréscimo de 20% em relação ao feriado de Corpus Christi do ano passado. Entre os destinos mais procurados, estão Mosqueiro, Marudá, Vigia, Curuçá e Salinópolis. Já para fora do estado, a saída de passagens é, principalmente, para as capitais São Luís (MA), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

No Terminal Hidroviário de Belém (THB) entre esta quinta-feira (8) até a próxima segunda-feira (12), a expectativa de embarque e desembarque de passageiros projetada pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará é de 8,5 mil.

Os destinos mais procurados pelos viajantes são os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no arquipélago do Marajó.

Movimentação nos aeroportos

Já a Infraero divulgou que no período de 7 a 12 de junho o movimento estimado no Pará é de 71.191 mil passageiros em cinco aeroportos do estado que fazem voos comerciais regulares como: Belém, Carajás, Altamira, Santarém e Marabá.

Dentro do estado, o aeroporto com maior movimento é Belém com 54.068. Na sequência estão Marabá com 6.869, Santarém com 5.571, Carajás com 2.907 e Altamira com 1.776. Nos cinco estados houve aumento do número de passageiros com relação ao ano passado.

Nos 21 aeroportos da Rede Infraero do Brasil a estimativa é de cerca de 750,3 mil passageiros. O número é 34% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 560,7 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nestes terminais, entre os dias 15 e 20 de junho. Estão previstos também 5.668 pousos e decolagens no período, 24% superior em relação aos 4.559 voos realizados em 2022.

A estimativa é de que os dias mais movimentados sejam a quarta-feira (7), com 156,1 mil passageiros e 1.185 voos, e a segunda-feira (12), com 158,8 mil passageiros e 1.203 voos.

A projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas e comparou o estimado para 2023 com o mesmo feriado de 2022.