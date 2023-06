Mosqueiro ganha reforço na frota de ônibus durante os finais de semana de julho

A frota de ônibus da linha Mosqueiro-São Brás terá reforço a partir desta sexta-feira (30) e durante todos os finais de semana do mês de julho para atender a demanda no período das férias escolares.

Neste primeiro final de semana a medida seguirá até a manhã da segunda-feira (3), com incremento de 15 veículos na sexta e 20 veículos no sábado e domingo.

De sexta-feira a domingo, a primeira viagem para Mosqueiro ocorrerá às 6h30, saindo do Terminal na Praça Araújo Martins, em São Brás. Já em Mosqueiro, as viagens com destino a Belém saem do Terminal Maracajá, na Travessa Pratiquara.

Para garantir o cumprimento da ordem de serviço sobre a frota e os horários de chegada e de saída, neste final de semana a fiscalização será intensificada pelos agentes de transporte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), tanto no terminal de São Brás quanto em Mosqueiro. A medida é necessária para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus.

Preço da passagem

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20 e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.