Preço do transporte intermunicipal sobe 9% no Pará; veja valores

O transporte intermunicipal de passageiros dentro do Pará está 9,05% mais caro em julho de 2023 na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O estudo é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA). A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 28 de junho e apurou que a passagem mais barata é para o distrito de Mosqueiro, com ônibus urbano custando R$6,40 e o intermunicipal custando R$13.

Fora das dependências da capital paraense, a opção mais barata é o município de Vigia, no nordeste paraense, com passagens a R$26. Já o bilhete mais caro fica com Marabá, no sul paraense, custando R$166.

O outro único destino que custa acima de R$100 é para o município de Tucuruí, com a tarifa no valor de R$146. Já a ida para Salinópolis, na costa atlântica paraense, custa R$72.

A universitária Maria Clara Guedes, que está de passagens compradas para Marudá, notou aumento nos preços e acredita que as empresas deveriam segurar a alta nos valores.

"É frustrante porque vemos como a gasolina reduziu de preço um ano para cá, então fica aquela expectativa de passagens mais baratas. Mas nada diminui o preço. Às vezes, a depender da demanda, aumentam o preço em alguns finais de semana", diz ela, que irá visitar parte da família no primeiro final de semana de julho.

A médica Raissa Sampaio gasta R$600 mensais com passagens para o município de Bragança e também notou um aumento recente de R$10 no valor do bilhete. Com as taxas, ela paga R$75.

"O aumento foi muito grande agora. Compro nos guichês, no cartão de crédito, mas não costumo conseguir descontos. Os ônibus são bons, conservados, mas colocam um horário de viagem no site que é errado. A viagem não dura apenas 3 horas, dura umas 4:30", diz.

Fora do Pará

O Dieese também catalogou preços das viagens com destino para outros estados: R$ 260,00 para São Luís, no Maranhão e cerca de R$ 405,00 para Brasília. A lista também conta Fortaleza (R$ 488,00), São Paulo (R$ 554,00), Rio de Janeiro (R$ 710,00). O último reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestre nas passagens interestaduais foi de 25,12% em fevereiro.

De acordo com o supervisor técnico do Dieese, Everson Costa, é importante ficar atento também para as possíveis promoções e descontos. "Outra alternativa para quem vai pegar a estrada está na utilização do próprio veículo, entretanto os custos deste ano estão bem mais elevados que no mesmo período do ano passado, com destaque para os gastos com pneus, reparo e manutenção, que podem alcançar rapidamente mais de um salário mínimo dependendo da quantidade de serviços, reparo, tipo de veículo e oficina", sinaliza.

Confira os preços das passagens intermunicipais no Pará para julho de 2023:



• Abaetetuba: R$ 34,50;

• Barcarena: R$ 25,00;

• Bragança: R$ 72,00;

• Cametá: R$ 86,00 (incluso a travessia);

• Capanema: R$ 54,00;

• Castanhal: R$ 20,00;

• Colares: R$ 30,00;

• Marudá: R$ 43,00;

• Mosqueiro, o usuário pode pagar de R$ 6,40 (ônibus urbano) a R$ 13,00 (ônibus intermunicipal)

• Marabá: R$ 166,00;

• Salinópolis: R$ 72,00;

• São Caetano de Odivelas: R$ 32,00;

• Tucuruí: R$ 146,40;

• Vigia:R$ 26,00.