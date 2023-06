Terminal Rodoviário de Belém registra boa movimentação no início do 1º fim de semana de férias

O Terminal Rodoviário de Belém registrou uma boa movimentação de passageiros na manhã desta sexta-feira (30), no último dia de junho. A expectativa de passageiros embarcados para o mês de julho é de aproximadamente 128 mil embarcados e 64 mil desembarques.

Um acréscimo de 10% ao número real do ano anterior (2022). Estima-se, portanto, um total aproximado de 192 mil passageiros circulando no local, informou a Sinart, empresa que administra o terminal. No Pará, os destinos mais procurados são, pela ordem, Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia, Curuçá e Salinópolis. E, para fora do Estado, Fortaleza, Recife e São Luís.

A dona de casa Kely Arrais se preparava para, pela manhã, viajar com a família para Vigia, no nordeste do Estado. Ela contou que vai passar uma semana naquele município, ficando hospedada na casa do avô. “É para aliviar um pouco as atividades do dia a dia”, contou. Será a primeira vez, este ano, que Kely irá viajar para Vigia, para a qual pretende retornar no final de julho. Ela ia viajar de van, cuja passagem custa R$ 30 - antes, estava R$ 28.

O terminal que funciona na Praça Araújo Martins, em São Brás, também registrou uma boa procura de passageiros para Mosqueiro. O pedreiro Edmilson Santos, 32 anos, viajou ontem para aquela ilha, mas a trabalho.

Ele contou que vai ficar uma semana trabalhando na reforma de um imóvel. Mas que, a partir do dia 10 de julho, vai aproveitar um pouco o verão em Mosqueiro, ficando na casa do irmão. “Primeiro tem que correr atrás para, depois, poder gastar”, contou. “Se a gente tiver liso (sem dinheiro) é melhor ficar em casa”, brincou. Até pouco depois das 12 horas desta sexta-feira, e começando por volta das 6h30, foram realizadas 13 viagens para Mosqueiro.

Frota para Mosqueiro foi reforçada em 15 ônibus a partir desta sexta-feira

E, a partir desta sexta-feira (30), e em todos os finais de semana do mês de julho, o deslocamento para a ilha de Mosqueiro terá o reforço operacional na frota da linha de ônibus Mosqueiro-São Brás, para atender o aumento da demanda no período das férias escolares. A medida foi determinada pela Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Neste primeiro final de semana a medida seguirá até a manhã da segunda-feira (3). Na sexta e na segunda-feira o reforço contará com o incremento de 15 ônibus. No sábado (1º) e, no domingo (2), haverá mais 20 veículos.

De sexta-feira a domingo, a primeira viagem para Mosqueiro ocorrerá às 6h30, saindo do Terminal na Praça Araújo Martins, em São Brás. A última viagem está prevista para sair às 21h45 na sexta e sábado e às 12 horas no domingo. Em Mosqueiro, as viagens com destino a Belém saem do Terminal Maracajá, na rua Pratiquara. Nesta sexta e no sábado, a primeira viagem ocorre às 9h40 e a última viagem está prevista para 00h55 na sexta-feira e para às 20h10 no sábado.

No domingo, as viagens ocorrem das 7h às 21h45, e das 6h30 às 13h na segunda-feira. Para garantir o cumprimento da ordem de serviço sobre a frota e os horários de chegada e de saída, neste final de semana a fiscalização será intensificada pelos agentes de transporte da Semob, tanto no terminal de São Brás quanto em Mosqueiro. A medida é necessária para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus. O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20 e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.