Belenenses vivem expectativa para viagem nas férias de julho

Começou a última semana de junho e os moradores de Belém já se preparam para as viagens das férias de julho. No entanto, muitas pessoas vão continuar trabalhando nessa época do ano. Mas, mesmo assim, farão um esforço para tentar aproveitar um pouquinho a temporada de verão.

Esse é o caso de Thayane Leão, 23 anos, que é atendente em uma lanchonete no Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás. Ela contou que está se programando para que, na última semana de julho, possa passar sábado e domingo na ilha de Mosqueiro.

A jovem vai aproveitar a ocasião para comemorar, em uma praia de Mosqueiro, três aniversários: o dela, que é no dia 6 de julho, o do pai, no dia 3, e o da irmã, no dia 25. O pai dela, Rui, completará 43 anos de idade e a irmã, Thaylla, 21. Thayane e o pai são do signo de câncer. Thaylla é de Leão - por coincidência o mesmo sobrenome da família. “E o time também é Leão”, brincou ela, referindo-se ao Remo.

O professor João Carlos Lima, 57 anos, pretende passar uns dias em Santarém. Vai ficar na casa de parentes (Igor Mota/O Liberal)

Atendente de lanchonete vê as pessoas viajando, mas não pode fazer o mesmo

Thayane trabalha todo dia, de 6 às 13 horas, folgando uma vez durante a semana. E em um domingo no mês. Ela afirmou que, em julho, muita gente viaja para o interior do Estado, para aproveitar as férias. E, como está trabalhando, observa essa movimentação no terminal rodoviário. “Quando chega quinta-feira eu fico desesperada para viajar”, contou ela, sorrindo. No entanto, e como está trabalhando, o desejo fica só na vontade. Thayane afirmou que, por enquanto, ainda não pesquisou o local em que a família irá ficar em Mosqueiro, o que será feito depois. Mas deverá ser em alguma pousada ou hotel.

O professor João Carlos Lima, 57 anos, leciona Língua Estrangeira no município de Capitão Poço, no nordeste paraense, e veio a Belém para uma consulta médica. Na manhã desta segunda-feira (26), ele estava no terminal rodoviário aguardando o momento de embarcar de volta para aquele município.

E afirmou que está se programando para que, em julho, possa passar uns dias em Santarém, pretendo ir até Alter do Chão. João Carlos vai ficar na casa de parentes. Mas já começou a pesquisar preços, porque sabe que julho é alta temporada e viajar fica mais caro. Enquanto esse momento de lazer não chega, ele se preparava para, nesta segunda-feira, enfrentar de 4 a 5 horas de viagem, de van, até Capitão Poço.

O taxista João Araújo, 60, trabalha há 25 anos na área do Terminal Rodoviário de Belém. Trabalhando das 4 da manhã até, dependendo do dia, 15 horas, o motorista disse que julho é um mês de muito movimento, com pessoas chegando e saindo da capital a todo momento.

João Araújo afirmou que, por causa da demanda de passageiros, não dá para passear no fim de semana, pois é quando melhora a sua renda. “É muito movimento”, disse. Por isso ele está se programando para, no mês de julho, ir com a família para Salinópolis. “Mas tem que ser no meio da semana”, afirmou. Um amigo já ofereceu a casa para ele e a família.

O taxista João Araújo, 60 anos, pretende viajar para Salinopólis, mas não sábado e domingo. "Tem que ser no meio da semana”, disse (Igor Mota/O Liberal)