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Movimentação na Praia do Atalaia é tranquila neste sábado (11) em Salinópolis

Movimento de saída da capital se intensifica na BR-316 e praias recebem turistas de várias regiões

Amanda Martins e Gabi Gutierrez
fonte

Sábado é tranquilo na praia do Atalaia (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O segundo sábado de julho (11) começou com intenso deslocamento de veranistas rumo a Salinópolis, um dos destinos mais procurados do verão paraense. Desde as primeiras horas da manhã, o fluxo de veículos aumentou nas principais rodovias de acesso ao município, enquanto praias e pontos turísticos já recebiam visitantes de diversas cidades do Pará e até de outros estados.

Na saída de Belém, pela BR-316, o trânsito foi considerado moderado nas primeiras horas do dia. Por volta das 6h42, havia lentidão pontual na entrada de Marituba, no km 11 da rodovia, mas sem maiores impactos para quem seguia viagem. Já na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Castanhal, o movimento era mais intenso que o habitual. Para garantir maior fluidez, as duas pistas do trecho foram liberadas aos motoristas.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) estima que o segundo fim de semana de julho registre um aumento de até 20% na saída de veículos de Belém em comparação com o fim de semana anterior, quando cerca de 33 mil veículos por dia passaram pela BR-316. O órgão orienta que os motoristas programem a viagem antes das 7h ou após as 20h, façam a revisão do veículo antes de pegar a estrada, utilizem o cinto de segurança em todos os ocupantes e transportem crianças em dispositivos adequados à idade e ao peso. O Detran também reforça a importância de respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular ao volante e realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos. Até o momento, não havia registro de acidentes graves nas rodovias fiscalizadas pelo órgão.

Em Salinópolis, o fluxo no trevo de acesso ao município seguia equilibrado durante a manhã, mas a expectativa da PRF era de aumento no número de veículos ao longo do dia, especialmente no fim da tarde, período tradicionalmente marcado pela chegada de mais turistas.

Segundo o policial rodoviário federal S. Gomes, a fiscalização foi iniciada às 7h para orientar os condutores e garantir a segurança nas rodovias.

"Até o momento, o fluxo tem sido equilibrado no trevo de Salinas, mas esperamos que, ao longo da manhã e no fim do dia, esse fluxo aumente devido às férias escolares", afirmou.

Ainda de acordo com a corporação, não havia registro de acidentes no início da operação.

A PRF orienta que os motoristas façam uma revisão básica nos veículos antes de viajar, verificando pneus, freios, sistema de iluminação e documentação. A recomendação também é não consumir bebida alcoólica antes de dirigir, respeitar a sinalização e seguir as orientações dos agentes que atuam nas rodovias durante o verão.

Turistas aproveitam o início do fim de semana

Com as praias movimentadas desde cedo, turistas aproveitaram o sábado para descansar e conhecer os principais atrativos de Salinópolis.

A estudante Sofia Vilhena, de 18 anos, veio de Abaetetuba acompanhada de um grupo de 54 vizinhos. Segundo ela, a viagem para Salinas já virou tradição durante o mês de julho.

"Todos os anos a gente vem para Salinópolis aproveitar o verão. Em Abaetetuba a gente não tem essa vantagem de ter praia de água salgada, com ondas grandes. É um lugar diferente para conhecer e aproveitar", contou.

image Sofia Vilhena , 18 anos, estudante (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O grupo chegou ao município na sexta-feira (10) e já tinha programação definida para o sábado.

"Agora vamos aproveitar a praia, depois descansar e, mais tarde, iremos para a Orla do Maçarico para ver o pôr do sol, que é lindo", disse.

Quem também conheceu Salinópolis pela primeira vez foi a aposentada Sislene Dantas de Siqueira, moradora de Querência, no Mato Grosso. Ela viajou em uma caravana acompanhada do marido, da nora, do filho e das duas netas.

"Chegamos hoje e estamos achando tudo lindo, maravilhoso. É nossa primeira vez no Pará e estamos adorando. Hoje a programação é aproveitar bastante, curtir a praia com as crianças e esse solzão", afirmou.

image Sislene Dantas de Siqueira com seu esposo e suas netas. (Carmem Helena | O Liberal)

Além de Salinópolis, destinos como Mosqueiro, Marudá, Algodoal, Bragança, Vigia e a ilha de Cotijuba também registram aumento na movimentação de turistas durante o segundo fim de semana de julho. A expectativa é que o fluxo continue elevado ao longo do restante do mês, impulsionado pelas férias escolares e pela programação de verão no estado.

Segurança

Segundo o Coronel Jaime Oliveira, Comandante Operacional do Corpo de Bombeiros, a fiscalização na praia do Atalaia foi intensificada neste segundo fim de semana do verão paraense. Até a manhã deste sábado (11), não há registro de ocorrências graves, mas a corporação reforça o monitoramento das áreas de maior risco, especialmente com a mudança da maré ao longo do dia, e orienta os motoristas para evitar que veículos fiquem atolados na faixa de areia.

Além da prevenção a afogamentos, os bombeiros também acompanham o uso de motos elétricas na praia, em apoio à Secretaria de Turismo e ao Ministério Público, para garantir o cumprimento das regras que proíbem a condução por menores de 16 anos. Coronel ainda distribui guarda-vidas em pontos estratégicos da Atalaia, sinaliza áreas de correnteza e profundidade e identifica trechos sem cobertura de salvamento para aumentar a segurança dos banhistas.

 

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