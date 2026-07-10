Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Movimentação na BR-316 se intensifica no final da tarde desta sexta-feira (10), em Belém

Nesta sexta-feira (10), a equipe do Grupo Liberal esteve na Avenida BR-316, por volta das 16h

Gabi Gutierrez
fonte

Movimentação de saída da capital pela Rodovia Br-316 (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Com o avanço das férias escolares, milhares de paraenses deixam Belém em direção aos principais balneários e praias do estado, como Mosqueiro, Salinópolis, Marudá, Algodoal e Bragança. A movimentação já provoca aumento no fluxo de veículos na BR-316, principal corredor de saída da capital rumo ao nordeste paraense. Nesta sexta-feira (10), a equipe do Grupo Liberal esteve na Avenida BR-316, por volta das 16h, quando o fluxo de veículos ainda era tranquilo.

O aumento no número de veículos é esperado durante todo o mês de julho, principalmente nas tardes de sexta-feira e nas manhãs de sábado, horários tradicionalmente escolhidos por quem pretende aproveitar o fim de semana fora da capital.

Morador de Santo Antônio do Tauá e frequentador assíduo da capital, o professor Misael Corrêa de Oliveira afirma que o trânsito intenso na BR-316 não é uma realidade exclusiva das férias escolares.

"Esse trânsito sempre foi assim, em férias ou fora delas. De manhã, de tarde ou à noite, é o mesmo caos", relata. Para ele, os problemas vão além do aumento sazonal no fluxo de veículos e passam pela infraestrutura da rodovia.

"As pistas são mal sinalizadas, têm buracos", afirma.

Misael conta que viaja para Belém duas ou três vezes por semana e acredita que a situação deve piorar nas próximas semanas.

Segundo ele, mesmo utilizando rotas alternativas, como a avenida Centenário, os congestionamentos continuam sendo inevitáveis. "Está tudo congestionado", resume.

Chegando à Belém

A autônoma Jéssica Sousa, de 33 anos, saiu de Abaetetuba com destino à ilha de Cotijuba para aproveitar cinco dias de descanso. Segundo ela, o planejamento antecipado fez diferença para escapar do trânsito.

"A gente escolheu esse horário justamente para fugir um pouco do trânsito e chegar cedo em Cotijuba para aproveitar o fim da tarde", conta.

Ela afirma que o deslocamento até Belém foi mais rápido do que o habitual.

"De Abaetetuba para cá normalmente são duas horas, mas hoje fizemos em uma hora e meia e chegamos tranquilamente", revelou.

Além de aproveitar as praias da ilha, Jéssica pretende participar de um evento durante o fim de semana e já pensa em conhecer outros destinos nas férias.

"Estou querendo ir para a ilha do Combu também. A gente se programa tudo com antecedência por causa do trânsito, da logística e até dos gastos", disse.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DIA DA PIZZA

Empresário comemora reabertura de pizzaria após incêndio: 'Perdemos tudo mas nos reconstruímos'

Celebrar a data com a pizzaria renovada representa uma nova etapa e reforça o propósito do negócio

10.07.26 17h42

DECRETO

Pará reconhece situação de emergência em Abaetetuba e Medicilândia

A partir de agora, esses municípios passam a contar com respaldo legal para solicitar recursos e apoio dos governos estadual e federal, além de adotar medidas excepcionais voltadas à resposta aos desastres e à reconstrução das áreas atingidas

10.07.26 11h51

Dia da Pizza

Pará está entre os estados que mais pedem pizza no delivery

Levantamento aponta que o Estado teve crescimento nos pedidos de pizza no primeiro semestre de 2026

10.07.26 11h12

ROCK

Castanhal ganha Dia Municipal do Rock e celebra conquista com três dias de música e cultura

Lei sancionada pela Prefeitura reconhece oficialmente a importância do movimento na cidade; programação gratuita reúne bandas independentes em diferentes espaços culturais

10.07.26 9h02

MAIS LIDAS EM PARÁ

calor extremo

Belém elabora plano para enfrentar calor extremo e efeitos do Super El Niño

Iniciativa de 35 órgãos municipais, estaduais e federais visa prevenir e adaptar a cidade aos efeitos previstos do fenômeno climático.

08.07.26 15h30

RESGATE

Sucuri é encontrada próxima a residências em Igarapé-Miri

Serpente foi localizada em um terreno no bairro Cidade Nova; moradores acionaram a Semma, que realizou a captura segura do animal

08.07.26 12h15

viralizou

VÍDEO: Padre paraense 'farma aura' para pedir doações à igreja

Pároco de Aurora do Pará entrou na brincadeira das redes sociais para divulgar campanha que busca arrecadar recursos para instalar centrais de ar na Igreja Matriz

08.07.26 11h21

DECRETO

Pará reconhece situação de emergência em Abaetetuba e Medicilândia

A partir de agora, esses municípios passam a contar com respaldo legal para solicitar recursos e apoio dos governos estadual e federal, além de adotar medidas excepcionais voltadas à resposta aos desastres e à reconstrução das áreas atingidas

10.07.26 11h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda