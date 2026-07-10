Movimentação na BR-316 se intensifica no final da tarde desta sexta-feira (10), em Belém

Com o avanço das férias escolares, milhares de paraenses deixam Belém em direção aos principais balneários e praias do estado, como Mosqueiro, Salinópolis, Marudá, Algodoal e Bragança. A movimentação já provoca aumento no fluxo de veículos na BR-316, principal corredor de saída da capital rumo ao nordeste paraense. Nesta sexta-feira (10), a equipe do Grupo Liberal esteve na Avenida BR-316, por volta das 16h, quando o fluxo de veículos ainda era tranquilo.

O aumento no número de veículos é esperado durante todo o mês de julho, principalmente nas tardes de sexta-feira e nas manhãs de sábado, horários tradicionalmente escolhidos por quem pretende aproveitar o fim de semana fora da capital.

Morador de Santo Antônio do Tauá e frequentador assíduo da capital, o professor Misael Corrêa de Oliveira afirma que o trânsito intenso na BR-316 não é uma realidade exclusiva das férias escolares.

"Esse trânsito sempre foi assim, em férias ou fora delas. De manhã, de tarde ou à noite, é o mesmo caos", relata. Para ele, os problemas vão além do aumento sazonal no fluxo de veículos e passam pela infraestrutura da rodovia.

"As pistas são mal sinalizadas, têm buracos", afirma.

Misael conta que viaja para Belém duas ou três vezes por semana e acredita que a situação deve piorar nas próximas semanas.

Segundo ele, mesmo utilizando rotas alternativas, como a avenida Centenário, os congestionamentos continuam sendo inevitáveis. "Está tudo congestionado", resume.

Chegando à Belém

A autônoma Jéssica Sousa, de 33 anos, saiu de Abaetetuba com destino à ilha de Cotijuba para aproveitar cinco dias de descanso. Segundo ela, o planejamento antecipado fez diferença para escapar do trânsito.

"A gente escolheu esse horário justamente para fugir um pouco do trânsito e chegar cedo em Cotijuba para aproveitar o fim da tarde", conta.

Ela afirma que o deslocamento até Belém foi mais rápido do que o habitual.

"De Abaetetuba para cá normalmente são duas horas, mas hoje fizemos em uma hora e meia e chegamos tranquilamente", revelou.

Além de aproveitar as praias da ilha, Jéssica pretende participar de um evento durante o fim de semana e já pensa em conhecer outros destinos nas férias.

"Estou querendo ir para a ilha do Combu também. A gente se programa tudo com antecedência por causa do trânsito, da logística e até dos gastos", disse.