Mototaxistas são essenciais em mais de 130 municípios do Pará

Dos 144 municípios paraenses, apenas 10 possuem serviço de transporte público coletivo formal. Por isso, grande parte dos municípios paraenses fazem uso dos serviços de mototaxista, que são essenciais para o deslocamento da população. A estimativa é do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA). A categoria é lembrada neste 27 de julho, data em que se comemora o Dia do Motociclista.

Em alusão a este dia, o Detran-PA alerta sobre alguns cuidados essenciais para fortalecer a segurança e preservar a saúde dos condutores de motocicleta, que estão entre a maioria das vítimas de colisões de trânsito. Os dados do órgão apontam que em 2020, de janeiro a novembro, cerca de 14,6 mil acidentes de trânsito envolvendo motocicletas/ciclomotores foram registrados no Pará. Os números representam 33% dos acidentes totais. Os dados de 2021 estão sendo contabilizados.

“Eu trabalho como mototáxi há oito anos e com muito sacrifício e sol na cabeça eu levo o sustento para a minha casa. Nunca sofri acidente, mas sei dos riscos que nosso trabalho tem. Apesar disso, o que a gente faz é necessário não só para a gente mas também para toda a população”, relata o mototáxi Robson Marques, de 33 anos.

No mês de abril a Escola Pública de Trânsito do Detran capacitou 70 profissionais mototaxistas da Região Metropolitana de Belém. Por ano, em torno de 400 a 500 mototaxistas são qualificados pelo órgão.

“Essa categoria tem muita importância para o desenvolvimento de cidades, para agilizar entregas. Um profissional, por exemplo, faz de 20 a 30 viagens por dia para sustentar a família, enfrentando um trânsito complexo e, muitas vezes, com outros motoristas que não têm respeito pelos condutores de motocicletas”, afirma José Bento Gouveia, diretor técnico-operacional do Detran.

Em 2019, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - referência em atendimento a traumas - recebeu 1.561 pacientes vítimas de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Em 2020, a unidade registrou 1.723 desse tipo de atendimento. De janeiro a junho deste ano, essas vítimas representam 761 atendimentos no HMUE.

As principais recomendações são para que os condutores respeitem a sinalização, dirijam de forma defensiva, observando o movimento dos outros veículos e não deixem de usar o capacete e sapato adequado (fechado atrás) para evitar acidentes.

“Todo o nosso carinho e respeito por todas as definições de motociclistas, sejam mototaxistas, motofretistas, pessoas que precisam ir trabalhar de moto ou se deslocar apenas como lazer. Pedimos que vocês se desloquem com muito cuidado por serem muito mais expostos. Atuamos para fortalecer a luta pelo respeito aos condutores com campanhas e qualificações”, conclui o diretor técnico-operacional do Detran.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades)