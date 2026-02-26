Motorista resgata preguiça após avistá-la pela câmera de ré em estrada no Pará

Um vídeo enviado à reportagem do Grupo Liberal mostra o momento em que um motorista para o veículo para salvar uma preguiça que atravessava a estrada, na altura do município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. O resgate ocorreu nesta quinta-feira (26). Segundo Márcio Samart, que trabalha com o transporte de passageiros e mercadorias, o animal foi avistado pela câmera de ré do carro, enquanto ele seguia pela estrada. Ao perceber a presença da preguiça no meio da pista, ele decidiu parar para evitar que o animal fosse atropelado.

Acostumado à rotina nas rodovias, Márcio conta que está sempre se deslocando entre municípios da região e que, ao longo dos anos, já realizou outros resgates semelhantes. Com o salvamento desta quinta, ele calcula que já tenha retirado pelo menos oito preguiças da pista.

“Já peguei várias na Alça Viária, na estrada do Arapari, perto de Salinópolis, São Caetano, indo para Vigia”, relembrou. Ele afirma que a maioria dos animais era de pequeno porte, mas já enfrentou situações mais desafiadoras. “Essas que eu já peguei são pequenas. Mas já aconteceu de resgatar uma enorme que eu não dei conta de carregar”, disse.

Após retirar o animal da rodovia, Márcio sempre o devolve à natureza, em um local seguro. Apesar de ouvir comentários de que as preguiças podem voltar à pista, ele reforça a importância do gesto. “O pessoal diz que sempre elas voltam para o meio da pista. Mas eu salvo para que elas voltem para a natureza e possam comer suas folhas e suas frutinhas”, contou.