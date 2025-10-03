Capa Jornal Amazônia
Mortes por dengue mais que dobram no Pará em 2025, aponta Ministério da Saúde

Até a 39ª semana epidemiológica deste ano, encerrada em 27 de setembro, foram confirmados 25 óbitos, dos quais sete ainda estão em investigação, contra 11 mortes no mesmo período do ano passado

Gabriel Pires
fonte

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti (Divulgação)

As mortes por dengue no Pará mais do que dobraram nos primeiros nove meses de 2025, no comparativo com o mesmo período de 2024. Até a 39ª semana epidemiológica deste ano, encerrada em 27 de setembro, foram confirmados 25 óbitos, dos quais sete ainda estão em investigação, contra 11 mortes no mesmo período do ano passado. Os dados são do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde (MS) e foram atualizados até a última quinta-feira (2).

Em relação aos casos prováveis, ainda de acordo com os dados do MS, houve redução: em 2025, o estado soma 16.472 notificações, enquanto no ano passado foram contabilizados 19.235 registros. Em 2025, a 39ª semana epidemiológica encerrou no dia 27 de setembro, enquanto em 2024 foi no dia 28 de setembro. Os dados do calendário epidemiológico iniciam na 1ª semana, a partir do dia 1º de janeiro de cada ano.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento sobre o atual cenário da doença no Pará à Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa) e também à Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A reportagem aguarda retorno.

Dengue no Brasil tem queda no número de casos e óbitos

Em todo o Brasil, 1.656.582 casos prováveis de dengue foram registrados em 2025. Até o final da 39ª semana epidemiológica, 1.665 mortes pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti foram confirmadas, com outros 310 óbitos ainda sob investigação. Em comparação, no mesmo período de 2024, houve 6.421.864 casos prováveis e 6.213 mortes, além de 313 óbitos sob investigação.

São Paulo lidera ranking de casos e mortes no país

Neste ano, o estado de São Paulo registra a maior parte dos casos de dengue, com 882.444 notificações. Entre outros estados com números expressivos estão: Minas Gerais (157.428), Paraná (106.005), Goiás (93.950) e Espírito Santo (92.761). No total de óbitos dos cinco maiores estados com mortes, São Paulo também está no topo do ranking entre as unidades federativas, com 1.090 registros. Paraná (138), Minas Gerais (129), Goiás (83) e Rio Grande do Sul (51) também figuram entre os estados mais atingidos.

Identificação de sintomas e sinais de alarme

A dengue, conforme informações do Ministério da Saúde, é uma doença febril aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante e autolimitada. Embora a maioria dos pacientes se recupere, alguns podem desenvolver formas graves, inclusive fatais. Quase todas as mortes por dengue são evitáveis e dependem, na maioria dos casos, da qualidade da assistência médica e da organização da rede de serviços de saúde.

Qualquer pessoa que apresente febre alta (39°C a 40°C) de início súbito e pelo menos dois dos seguintes sintomas — dor de cabeça, prostração, dores musculares e/ou articulares e dor atrás dos olhos — deve procurar imediatamente um serviço de saúde para receber tratamento adequado.

No entanto, de acordo com o MS, é importante permanecer em alerta após o período febril. Com a diminuição da febre (geralmente entre o 3º e o 7º dia do início da doença), podem surgir sinais de alarme que indicam uma piora no quadro do indivíduo. Esses sinais, caracterizados por extravasamento de plasma dos vasos sanguíneos e/ou hemorragias, são:

  • dor na barriga intensa;
  • vômitos frequentes;
  • tontura ou sensação de desmaio;
  • dificuldade de respirar;
  • sangramento no nariz, gengivas e fezes;
  • cansaço e/ou irritabilidade.

Transmissão e tratamento da dengue

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o vírus da dengue (DENV) é transmitido ao homem principalmente pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes aegypti. Casos de transmissão vertical (de mãe para filho durante a gravidez) e por transfusão de sangue são raros.

O tratamento da dengue baseia-se nas manifestações clínicas apresentadas, não sendo necessários exames específicos. Para auxiliar no diagnóstico clínico, existem técnicas laboratoriais disponíveis para identificar o vírus (até o 5º dia do início da doença) e pesquisar anticorpos (a partir do 6º dia do início da doença). Repouso e ingestão de líquidos são recomendados.

Prevenção e vacina no SUS

Em 21 de dezembro de 2023, a vacina contra a dengue foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS), marcando um passo importante para classificar a dengue como mais uma doença imunoprevenível. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde, de acordo com o Ministério da Saúde.

Portanto, em períodos fora da sazonalidade da doença, é crucial adotar ações preventivas, como o uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão, a remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos, a vedação de reservatórios e caixas-d'água, a desobstrução de calhas, lajes e ralos, e a participação na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo SUS.

