Morre ex-prefeito de Salinas e ex-diretor da Ufra, Pedro Sérgio Nascimento

O ex-prefeito de Salinópolis e ex-diretor de campus da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Pedro Sérgio Nascimento, faleceu, nesta terça-feira (28). O atual prefeito de Capanema, Chico Neto, decretou luto de três dias pelo falecimento da autoridade pelos serviços prestados ao município e população capanemense.

Pedro era engenheiro agrônomo formado pela Ufra, onde foi professor na antiga faculdade de Agronomia, participou de quatro gestões consecutivas como assessor, inclusive como Prefeito do Campus em uma delas.

Em nota, a Ufra lamentou o falecimento:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Engenheiro Agrônomo Pedro Sérgio Fontes do Nascimento, ocorrido ontem, 28 de dezembro de 2021. Pedro se formou pela então Faculdade de Ciências Agrárias do Pará (FCAP) em 1972, onde, posteriormente, foi auxiliar de ensino, de 1974 a 1976. Também atuou como analista especializado no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e como extensionista na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (EMATER). Foi Prefeito Municipal de Salinópolis (PA) no ano de 1985. Na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) atuou por muitos anos junto à gestão superior como assessor especial. Atualmente era pecuarista no município de Capanema (PA). A professora Herdjania Veras de Lima, Reitora da Ufra, em nome de toda a comunidade acadêmica, manifesta seu pesar e se solidariza aos familiares e amigos neste momento de dor".