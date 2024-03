Morre aos 86 anos o empresário Nelson Lage, fundador da empresa de transporte Viação Forte

O empresário Nelson Lage, fundador da Viação Forte, faleceu neste sábado (09), em Belém, aos 86 anos. Nelson veio de Portugal para o Brasil aos 16 anos, morou no Rio de Janeiro, onde trabalhou com transporte alternativo. Após anos de trabalho, juntou dinheiro para comprar um ônibus coletivo, que trouxe para Belém, começando assim a Viação Forte, no ano de 1968, tendo como sócio o irmão Antônio Gomes, já falecido.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Morre criador de 'Dragon Ball', Akira Toriyama, aos 68 anos]]

[[(standard.Article) Menino palestino morre com desnutrição grave e em meio a falta de remédios em Gaza]]

Nelson Lage estava enfrentando uma série de problemas de saúde, que ocasionam em uma pneumonia. Ele ficou 21 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Saúde da Mulher e na noite deste sábado (9) faleceu, às 21h, em decorrência de uma parada cardíaca.

Em conversa com o Grupo Liberal, Évila Barroso, amiga da família, afirmou que Nelson deixa um legado de força e de sonhos.

"Ele era uma pessoa extremamente alegre. Adorava mesa farta, de ver a família reunida. No trabalho, ele conduzia com maestria, acompanhava tudo de perto e enfrentava os problemas do dia-a-dia com muita perseverança. Também muito ativo, acordava cedo todos os dias e não tinha motorista", afirmou sobre as qualidades do empresário.

O empresário deixa esposa e sete filhos.