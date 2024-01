Morre Antônio Oliveira Jatene, irmão do ex-governador Simão Jatene, aos 84 anos

Morreu neste sábado (20), aos 84 anos, o empresário e comunicador Antônio Oliveira Jatene, irmão do ex-governador do Pará, Simão Jatene. Antônio estava internado em um hospital particular de Belém. A causa da morte não foi informada. “Há alguns anos ele vivia com a saúde fragilizada. Há quinze dias passou por uma cirurgia de vesícula, mas foi tranquila. Daí apresentou um quadro de anemia e faleceu hoje. Os médicos estavam investigando”, explicou Renan Jatene, filho de Antônio, à reportagem de O Liberal.​

O velório de Antônio Jatene está marcado para ocorrer às 16h deste sábado, no Memorial Campo Santo, na rua Hernane Lameira, bairro Centro, em Castanhal, nordeste do Estado. Já o enterro, ocorrerá neste domingo (21), às 10h, no Cemitério São José, na rua 28 de Janeiro, bairro Saudade I, naquele município.

A Câmara Municipal de Castanhal emitiu nota de pesar, lamentando a partida de Antônio. “É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Antônio Oliveira Jatene. Ele foi empresário e um dos pioneiros da comunicação com a rádio Modelo, a primeira FM comercial da cidade. Com sua família, contribuiu muito para o desenvolvimento de Castanhal e região. Esteve à frente do SESI Castanhal por muitos anos, assim como também ocupou cargos políticos. Seu Antônio se foi, mas deixa um grande legado. Prestamos nossa solidariedade a todos os familiares e amigos. Que possam ter o conforto necessário nesse momento de dor. Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nós nunca estamos preparados para perder alguém”, diz a nota da Câmara.