Moradores denunciam lixões a céu aberto em Castanhal; vídeo

Lixões clandestinos esparramam lixo pelas laterais de estradas de terra e vicinais dentro do município de Castanhal, no nordeste do Estado. Nesta segunda-feira, circulam vídeos nas redes sociais da região com moradores mostrando o descarte inadequado de lixo, comprometendo a saúde pública.

Os moradores também denunciam que as pessoas que trabalham como catadores não têm nenhuma orientação e não dispõe de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para desenvolver o trabalho insalubre.

"O pessoal que cata lixo não tem EPIs adequados, a prefeitura poderia doar. Eles, infelizmente, vivem da catação do lixo e são muito esquecidos", diz um dos denunciantes, em um vídeo em que aparece pequenos monturos de lixo de coisas velhas e descartadas, nas laterais de uma estrada de terra.

Há ruas, porém, com situações mais dramáticas, com grandes formações de entulho de materiais diversos, como plásticos, madeiras, entre outros materiais, em grande quantidade.

VEJA MAIS

Os vídeos não mostram quem pratica o descarte irregular do lixo, mas fica evidente que os lixões acumulam lixo sem nenhum tipo de cuidado, isso significa que esses locais, estradas de terra que ligam uma comunidade a outra, podem se tornar grandes depósitos a céu aberto com os mais variados produtos, desde o lixo residencial, como restos de comida, de materiais de construção, entre outros.

Um morador também aponta que o chorume desprendido dos pontos de lixões já estariam contaminando o lençol freático próximo de nascentes de rios em Castanhal.

A Redação Integrada aguarda retorno da prefeitura municipal de Castanhal sobre as denúncias dos moradores.