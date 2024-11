Moradores de São Caetano de Odivelas comemoram benefícios da nova orla da cidade

“Achei uma obra visionária, que está me dando a oportunidade de trabalhar e levar renda para dentro da minha casa. E tem agradado a todos os visitantes. Eu, que já tive meu restaurante, posso falar que aqui é melhor que em muitos lugares fora do Estado”, comentou Daniele Soares, permissionária de um quiosque na nova orla de São Caetano de Odivelas, nordeste do Pará, entregue há um mês pelo Governo do Pará.

O equipamento público foi reurbanizado, o que conferiu um novo visual e melhor estrutura para atender às demandas de moradores e turistas, além de se tornar espaço destinado a atividades recreativas e de lazer para os mais de 16 mil habitantes do município.

A primeira etapa das obras já mudou a paisagem da cidade, com espaços para atender às demandas de moradores e turistas (Foto: Alex Ribeiro / Agência Pará)

A primeira etapa da obra tem 300 metros e compreendeu a instalação de chafariz, bancos, lixeiras, parque infantil, construção de calçadas de acessibilidade, mirante, quiosques e banheiros. Os serviços foram executados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

De acordo com Airton Neto, secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São Caetano de Odivelas, o movimento de turistas aumentou e a cidade tem recebido mais de três mil pessoas aos fins de semana. “Nós já recebemos aqui gente de várias partes do mundo, como França, China, Japão, e também da capital e municípios vizinhos, como Santo Antônio do Tauá, Colares, Vigia e Curuçá. Temos recebido muitos visitantes, graças a Deus. E eles têm se impressionado com o desenvolvimento da cidade e com a beleza da orla”, disse.

Reconhecimento

O novo espaço homenageia os pescadores da cidade - o monumento central, feito em ferro, conta a histórias das pessoas que há anos são um dos principais agentes de fomento da economia do município. O chafariz em formato de barco faz alusão à atividade pesqueira.

Na orla, os visitantes têm imersão no contexto local e conhecem figuras da cultura do município, como o cabeçudinhos de São Caetano de Odivelas e outros elementos amazônicos.

"O Governo do Pará segue incentivando o desenvolvimento de obras que garantam o crescimento da infraestrutura turística e econômica nas 12 Regiões de Integração do Estado. A nova orla de São Caetano de Odivelas é mais um espaço à beira dos nossos rios que incentiva o lazer e a cultura, melhorando a qualidade de vida da população e ainda gerando emprego e renda", destaca Ruy Cabral, titular da Seop.