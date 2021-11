Moradores de Jacareacanga e Itaituba sofrem com as precárias condições da BR-230, na Transamazônica

O prefeito de Jacareacanga, Sebastião Aurivaldo Pereira Silva, decretou, no domingo (31), situação de emergência pública nas áreas do município afetadas pelo desabamento da ponte de madeira no km 140 da BR-230, na rodovia Transamazônica, no trecho entre Itaituba e Jacareacanga. A BR-230 é a única via de acesso terrestre entre os dois municípios.

Esse desabamento isola todo o município de Jacareacanga, colocando em risco o abastecimento de alimentos, combustíveis, interrompe o transporte de cargas e pessoas entre as duas cidades, informou, ainda, o prefeito. No sábado (30), motoristas revoltados com a situação precária da rodovia e da ponte e atearam fogo em uma das pontes, próximo ao km 180, que oferecia graves riscos em sua travessia. A ponte incendiada funciona com apenas algumas toras de pau, conhecida por "pinguela".

Dezenas de veículos, inclusive ambulância, estão impedidos de continuar viagem nos dois sentidos da rodovia. Já o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, disse que, há 30 anos, a rodovia Transamazônica nesse percurso entre Itaituba e Jacareacanga, em um total de 400 quilômetros, nunca havia ficado sem manutenção. E que sempre havia empresas executando obras para manter essa rodovia trafegável. Ele afirmou que, no governo do presidente Bolsonaro, “a rodovia está abandonada”.

E, também no sábado (30), o prefeito de Itaituba enviou ofício para o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Pará, Marcelo Costa Sortica de Souza. E informou sobre “as péssimas condições de manutenção do lote 01 da BR-230, entre os kms 1.154,60 e 1.294,50”, segmento que liga o município de Itaituba a Jacareacanga, especialmente da “ponte do presidente”, que se encontra interditada, e solicitou providências urgentes.

Situação é de calamidade pública, diz prefeito de Itaituba

Acrescentou que, desde meados de março de 2021, não há notícia de manutenção desse lote. Com a ausência dos serviços de conservação, verificou-se uma rápida degradação do pavimento terroso, que vem dificultando a vida da população local. As pontes de madeira, sem a substituição frequente de peças, tornaram-se verdadeiros obstáculos aos usuários da estrada, culminando com a completa interdição da ponte do presidente, afirmou.

A situação é de calamidade pública, afirmou. “Durante a manhã de 30 de outubro, o tráfego ficou interditado, devido à falta de manutenção da ponte do presidente, no km 1.263,90. Um caminhão- tanque ficou preso na ponte, que estava deteriorada. E, durante a tentativa de guinchar o caminhão, a ponte foi totalmente danificada e, atualmente, se encontra interditada - sem qualquer condição de travessia”, acrescentou.

O prefeito Valmir Climaco ressaltou que a ligação terrestre, via BR 230, é o principal eixo de abastecimento do município de Jacareacanga, localizado no extremo sudoeste do Pará. O município é absolutamente dependente do abastecimento de óleo combustível que chega via terrestre para geração e energia, até mesmo para o funcionamento de hospitais. “Havendo desabastecimento de combustível, os geradores vão parar de funcionar e as pessoas poderão morrer sem assistência hospitalar. E, ainda, estarão impossibilitadas de buscar socorro em outro município, tal qual Itaituba, dada a interdição do tráfego da via”, disse.

E acrescentou: “O que se vislumbra é um desastroso centenário de desabastecimento, isolamento completo do município de Jacareacanga, perdas materiais e perdas imateriais incalculáveis (vidas humanas) se nada for feito”. Também preocupa o prefeito de Itaituba a chegada das chuvas mais intensas na região. A média de chuvas para este mês é 50% maior que a registrada em outubro. A Redação Integrada solicitou um posicionamento do Dnit, e aguarda retorno.