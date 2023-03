Moradores de Ananindeua pedem retorno do restaurante popular

“Vinha de tudo, feijão, arroz, a proteína, que era carne, frango ou peixe, e ainda vinha uma fruta ou um suco de sobremesa”. São palavras de Alexandre Mota ao relembrar os tempos que almoçava diariamente no Restaurante Popular de Ananindeua. Na época, entre 2014 e 2017, o morador da Cidade Nova 6 ia almoçar no local em seu horário de intervalo, sempre acompanhado de colegas que trabalhavam numa transportadora perto dali. Após o fechamento para obras, os funcionários sentiram no bolso o valor de uma boa alimentação.

Em outubro do ano passado, o prefeito Daniel Santos visitou as instalações e assinou uma ordem de serviço para reformar o Restaurante Popular. Na ocasião, o prefeito classificou o espaço como “fundamental no papel de oferecer uma alimentação saudável, balanceada, nutritiva e de qualidade para a população que mais necessita desse serviço”. Na época, o local já estava fechado há quase dois anos e uma reforma das instalações era imprescindível para voltar a abrir as portas à população.

“Olha, o local está fechado no mínimo há dois anos. Nós sentimos sim falta desse restaurante, pois a comida era boa e todo mundo podia pagar. Muitas vezes a pessoa não tinha dinheiro, mas como era barato alguém pagava, gerava até uma solidariedade entre os frequentadores”, diz Pedro Paulo, que trabalha na avenida Arterial 18 (atual Dom Vicente Zico) e almoçava diariamente no espaço de alimentação popular.

Restaurante está fechado há dois anos e população clama por seu retorno (Divulgação)

Com o fechamento, muitos moradores da cidade tiveram que procurar outras opções para comer barato. Mesmo encontrando algum restaurante com preço acessível, não há como comparar com o oferecido pelo Restaurante Popular.

“Passei a pagar uma média de R$ 10 a R$ 12 para almoçar na periferia. Então claro que já se sente no bolso no final do mês. E muitas vezes a comida é bem ruim. No Restaurante Popular não, era gostoso. Dava pra matar a fome do caboclo, segurar a tarde toda, até chegar na casa dele”, conta Alexandre.

Desde 2010 atendendo

O Restaurante Popular de Ananindeua foi inaugurado em 16 de abril de 2010, como parte de uma rede de ações do Programa Fome Zero. Com capacidade para servir 1.500 refeições por dia no valor de R$2,00, o espaço foi pensado para atender à população em vulnerabilidade alimentar.

Refeições balanceadas e com preço acessível à população eram servidos diariamente (Divulgação/ Restaurante Popular)

Após mais de cinco anos de funcionamento e nenhuma reforma, as instalações começaram a deteriorar e comprometer os padrões sanitários de higiene, o que gerou reclamações. Atendendo aos anseios, a prefeitura determinou o fechamento do local para reformas. Não existe uma data definida para conclusão dos serviços, mas a expectativa da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) é que fique pronto para atender à população até junho deste ano.

“O Restaurante funcionará no horário do almoço, das 11h às 14h, de segunda a sexta-feira, com capacidade de servir 1.500 refeições diariamente. O cardápio será modificado diariamente, de acordo com as orientações da equipe de nutricionista. Ao final das obras, as instalações do Restaurante Popular de Ananindeua atenderão a todas as determinações sanitárias, oferecendo um espaço confortável e seguro para os usuários”, informou a prefeitura de Ananindeua.