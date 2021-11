Moradores de 10 cidades do Pará estão sem luz desde as 16 horas deste sábado

Moradores de Cametá, Tucuruí, Breves, Portel, Baião, Mocajuba, Curralinho, Bagre, Limoeiro do Ajuru e Melgaço estão sem energia desde as 16 horas deste sábado (20). A Equatorial Pará informou que as equipes já estão mobilizadas para normalizar, no menor tempo possível, o fornecimento de energia nesses municípios. A falta de energia nesses municípios ocorreu por volta das 16 horas, e foi motivada por um imprevisto técnico na linha de transmissão que os atende.

Os técnicos da empresa estão percorrendo a extensão da linha para localizar o ponto exato do imprevisto e tomar as providências necessárias para recompor o serviço. A Equatorial Pará informou, ainda, que “lamenta os transtornos”.