Moradoras de bairros de Belém recebem serviços jurídicos e de saúde; confira

Na próxima quinta-feira, (14), no Centrão da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, na rua São Miguel, 855, das 9h às 13h, moradoras dos bairros do Jurunas, Cremação e Condor, na Grande Belém, receberão serviços de atenção básica à saúde e jurídicos. A programação faz parte das celebrações no mês de março, ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Prefeitura de Belém, através da campanha "Março das Manas".

Oito instituições estão presentes na ação para realizar os serviços, como Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), com exames preventivos; e empresa Embeleza, oferecendo cortes de cabelo, design de sobrancelha e massagem relaxante. Além disso, a população receberá atendimento jurídico e participar da oficina de turbantes, promovidos pela Coordenação Antirracista (Coant).

Serviço:

Dia: 14/03

Hora: início às 9h

Local: Centrão da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, rua São Miguel, 855 - Cremação

Sesma

- Vacinas

- Controle de Hipertensão e Diabetes

- PICs (Práticas Integrativas e Complementares)

- Dignidade menstrual

- Planejamento Reprodutivo

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma)

- Hora do chá ( Orientação sobre o uso de plantas medicinais)

- Entrega de mudas

Coant

- Assessoria Jurídica

- Confecção de Turbante

Cras Jurunas

- Serviços Institucionais

Coordenadoria de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (Copsan)

- Aproveitamento integral dos alimentos

- Alimentação saudável na gestação

- Alimentação saudável na menopausa

Embeleze

- Corte de cabelo feminino

- Designer de sobrancelhas

- Massagem relaxante

Banco do Povo

- Serviços Institucionais

Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel)

- Orientação sobre os tipos de violência doméstica.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)