Ministro e governador confirmam presença em inauguração de creche em Bagre

A cidade de Bagre receberá, nesta terça-feira, 22 de abril, a primeira creche do município, onde a população vai receber a Creche Bispo Dom José Luís Azcona Hermoso. A creche é viabilizada em cooperação da Prefeitura de Bagre com o governo federal, via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE.

A cerimônia de inauguração será às 14h, com a presença de autoridades locais, como o prefeito Clebinho Rodrigues, do governador Hélder Barbalho, ministro da Educação, Camilo Santana e da Fernanda Pacobahyba, Presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC).

A creche Bispo Dom José Luís Azcona hermoso vai ofertar 96 vagas. Para o Ministério da Educação, a As matrículas ainda não foram realizadas, apenas uma busca ativa de famílias interessadas. A creche se insere no Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação, programa do Ministério da Educação. Concluído o processo da matrícula, a creche entra em funcionamento, nas próximas semanas.

"Anos atrás, a creche era um projeto interrompido, as obras paradas", comenta o prefeito de Bagre, Clebinho Rodrigues. "Foi a cooperação com o FNDE que viabilizou essa obra tão importante para nossa cidade".

A creche vai impactar Bagre de várias maneiras. As mães terão tranquilidade ao deixar os filhos num lugar seguro e qualificado. E assim terão mais tempo para outras atividades, como algum trabalho que gere renda.

Serviço

INAUGURAÇÃO DA CRECHE BISPO DOM JOSÉ LUÍS AZCONA HERMOSO.

Data: 22 de abril de 2025 (terça-feira)

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Av. Presidente Vargas, s/n – Centro, Bagre (PA)