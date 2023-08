Ministra Luciana Santos anuncia R$ 10 mi para reforma de prédio símbolo do Museu Goeldi

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou nesta segunda-feira (7), durante visita ao Parque Zoobotânico do Museu Goeldi, em Belém, o repasse de R$ 10 milhões para reforma do Prédio da Rocinha, o mais antigo do Parque Zoobotânico e que também é o símbolo da instituição.

VEJA MAIS

Durante a visita, a ministra Luciana Santos foi guiada pelo diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi, Nilson Gabas Júnior. Na ocasião, ela lançou o programa Mais Ciência na Amazônia, repassando o valor de R$ 3,4 bilhões para pesquisa científica a cargo de instituições na região. Esse repasse já tinha sido divulgado desde a semana passada. Os recursos, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), serão empregados entre 2024 e 2026.

O fortalecimento da pesquisa científica na Região Amazônica é uma meta para o ministério. Tanto que o Museu Paraense Emílio Goeldi, com 156 anos de história, vai ser a sede do MCTI durante a COP 30, em 2025, como anunciou a ministra.

Rocinha

O Pavilhão Domingos Soares Ferreira Penna, do Museu Paraense Emílio Goeldi, é uma das últimas construções conhecidas como rocinhas, em Belém, e transformou-se na marca institucional do museu por sua importância arquitetônica e histórica.

Construído em meados do século XIX com traços neoclássicos, o Pavilhão Domingos Soares Ferreira Penna é o prédio mais antigo do Parque Zoobotânico e o símbolo maior do patrimônio arquitetônico do Museu Goeldi. O prédio abriga atualmente exposições de ciência e arte, informações ao público e atividades educativas.