Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ministério Público orienta PRF sobre porte de maconha para uso pessoal após decisão do STF

O MPPA emitiu uma Nota Técnica orientando a Polícia Rodoviária Federal sobre as medidas que devem adotadas quando encontrar alguém com pequena quantidade da droga

O Liberal
fonte

Ministério Público orienta PRF sobre porte de maconha para uso pessoal após decisão do STF. (Reprodução)

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) divulgou, nesta quarta-feira (17), uma Nota Técnica em resposta a uma consulta da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará. O documento explica como devem ser tratados os casos de porte de maconha para consumo próprio, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que passou a considerar essa situação como infração de natureza não penal.

O que o STF decidiu?

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o porte de maconha para uso pessoal não é crime. A conduta continua sendo proibida, mas agora gera apenas sanções leves, como advertência ou a obrigação de frequentar curso educativo, e não mais pena de prisão.

O que muda para a polícia?

Segundo o MPPA, quando a PRF encontrar alguém com pequena quantidade de maconha para uso pessoal, deve:
• Registrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO);
• Apreender a substância;
• Identificar o usuário;
• Notificá-lo para comparecer ao Juizado Especial Criminal, que vai analisar o caso.

Apenas quando houver indícios claros de tráfico (como grande quantidade de droga, dinheiro trocado ou material para venda) é que a autoridade policial poderá lavrar auto de prisão em flagrante com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

Qual será a atuação do Ministério Público?

O MPPA vai acompanhar os procedimentos para garantir que:
• O caso seja tratado como não penal, quando for apenas consumo pessoal;
• Sejam aplicadas apenas medidas leves (advertência ou curso educativo);
• Se peça o arquivamento quando não houver sinais de tráfico;
• A polícia justifique de forma clara sempre que afastar a presunção de usuário, evitando arbitrariedades.

Por que isso é importante?

O documento busca dar segurança jurídica e padronizar procedimentos. Na prática, significa que o usuário não será tratado como criminoso e não ficará com antecedentes penais. O foco passa a ser a prevenção e a educação, e não a punição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ministério público do estado do pará

nota técnica do mppa
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SAÚDE

Pará já registra mais de 500 internações por trombose nos primeiros meses de 2025, aponta Sespa

O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) na terça-feira (16)

17.09.25 18h37

SAÚDE

Mutirão do Agora Tem Especialistas realizou 1.345 atendimentos no Pará no último sábado

O balanço foi divulgado pelo Governo Federal nesta quarta-feira (17)

17.09.25 18h07

MEIO AMBIENTE

Em documento, coletivos recomendam diretrizes para monitoramento da vegetação nativa no Pará

A nota técnica foi apresentada durante workshop em Belém nesta terça-feira (16) e traz orientações para restauração das florestas paraenses

16.09.25 19h15

BLOQUEIO

Justiça bloqueia bens de ex-prefeita de Nova Timboteua em ação por improbidade

Decisão determina indisponibilidade de até R$ 27 milhões do patrimônio de Socorrinha Pinheiro, acusada de irregularidades na gestão municipal

16.09.25 11h55

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARA

Círio de Vigia: fiéis tomam conta das ruas da cidade para louvar a santa padroeira

Em sua 328ª edição, o Círio reúne milhares de devotos e fiéis em geral após a missa inicial celebrada às 7h por frei Nazareno na Comunidade São Sebastião

14.09.25 9h33

PARÁ

Pará: matrículas do CNH Pai D’égua a mães atípicas começa nesta segunda-feira (15/9); saiba mais

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 13h28

PARÁ

Círio de Vigia: governador, vice-governadora e ministro das Cidades participam da romaria no Pará

A 328ª edição do Círio reuniu cerca de 200 mil pessoas que foram homenagear a santa padroeira nas ruas da cidade

14.09.25 16h37

SAÚDE

Cobertura vacinal de HPV no Pará chega a 19%, diz Sespa; especialistas reforçam sobre imunização

Já foram vacinados 73.622 jovens entre 15 e 19 anos, de um total de 375.963 estimados, até o balanço enviadado pela Sespa ao Grupo Liberal no último sábado (13)

15.09.25 18h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda