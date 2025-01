Ministério da Saúde vai retomar 67 obras no Pará

No Pará, o Ministério da Saúde vai retomar 67 obras em 26 municípios, entre elas construções, reformas e ampliações. A medida faz parte de uma autorização do governo federal para que a pasta retome obras em todo o Brasil. No total, 478 obras na área da saúde serão retomadas em 290 municípios brasileiros.

A medida consta em portaria do Ministério da Saúde, assinada pela ministra Nísia Trindade, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira, 28. A publicação traz uma relação de 39 obras que serão reativadas ou regularizadas e outras 28 obras que tiveram autorização para serem repactuadas, no Pará. Nacionalmente, serão 282 obras reativadas e 196 que tiveram autorização para repactuação.

Entre as 39 obras que serão iniciadas ou continuadas no Pará, 32 serão construções de novas estruturas e sete serão ampliações de aparelhos já existentes. Todas as obras serão em municípios do interior do Estado, com destaque para Alenquer, no oeste paraense, que concentra o maior número de obras - seis construções (entre elas uma unidade de saúde fluvial) e uma ampliação.

Além de Alenquer, os municípios onde as obras serão retomadas são: Acará (1), Almerim (1), Altamira (1), Aurora do Pará (1), Chaves (3), Conceição do Araguaia (2), Curralinho (5), Limoeiro do Ajuru (3), Oeiras do Pará (2), Ponta de Pedras (4), Salvaterra (1), Santana do Araguaia (2), Santarém Novo (4), São Sebastião da Boa Vista (1), Tucuruí (1).

Já entre as 28 obras que foram autorizadas para repactuação, a pasta explica que aguarda uma atualização de cada município para saber o real status de cada uma - quais ainda faltam ser finalizadas e quais já foram concluídas. Quinze municípios paraenses estão com obras nessas condições, sendo eles: Acará (1), Bragança (7), Bujaru (1), Castanhal (2), Concórdia do Pará (1), Ipixuna do Pará (1), Juruti (1), Nova Timboteua (1), Novo Repartimento (1), Portel (1), Salvaterra (4), Santarém (1), São Sebastião da Boa Vista (1), Tucuruí (4) e Viseu (1).

De acordo com a pasta, as obras anunciadas nesta segunda-feira para o Pará estão divididas em 15 Academias de Saúde, um Centro Especializado em Reabilitação (CER), 47 Requalifica Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma Unidade Básica de Saúde Fluvial (para construção em Alenquer) e três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Desde o início do governo, foram identificadas um total de 5.573 obras na área da saúde paralisadas ou inacabadas em todo o Brasil. Em janeiro de 2024, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Retomada de Obras na Saúde. Estados e municípios foram consultados e 3.594 obras tiveram manifestação de interesse em participar do programa. No total, 2.504 obras apresentaram a documentação exigida pela pasta para participar da retomada.