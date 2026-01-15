Ministério da Saúde destinará R$ 103 milhões à construção de nova maternidade no Sudeste paraense

O município de São Félix do Xingu, no Sudeste paraense, terá, em breve, uma nova maternidade. Para fortalecer a assistência especializada no Sistema Único de Saúde (SUS), foram destinados R$ 103 milhões em recursos federais do Novo PAC à unidade de saúde, garantidos pelo Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira (16), às 9h, o superintendente do Ministério da Saúde no Pará, Delcimar Sousa Viana, participa da assinatura da ordem de serviço que autoriza a construção.

Em São Félix do Xingu (PA), a cerimônia será realizada onde a nova unidade de saúde será construída, no auditório da Praça Céus. Além do Pará, outros seis estados serão beneficiados com quatro novas maternidades e três policlínicas, que receberão o total de R$ 602 milhões do Novo PAC Saúde.

A medida integra o programa Agora Tem Especialistas, que, para reduzir o tempo de espera no SUS, conta com ações para ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias.

Com investimento na ordem de R$ 31,5 bilhões, o Novo PAC na Saúde representará um salto na expansão da assistência à população pelo SUS e busca possibilitar, nos próximos quatro anos, a universalidade de serviços essenciais na rede pública, além da retomada do investimento em políticas públicas, especialmente em obras de infraestrutura econômica, social e urbana a partir da nova versão do programa.

Cerimônia de autorização para início da obra de maternidade em São Félix do Xingu (PA)

Data: 16/1

Horário: 9h

Local: Auditório da Praça Céus, São Félix do Xingu – PA