Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Ministério da Saúde destinará R$ 103 milhões à construção de nova maternidade no Sudeste paraense

A unidade de saúde será construída em São Félix do Xingu e integra o programa Agora Tem Especialistas

O Liberal
fonte

O município de São Félix do Xingu, no Sudeste paraense. (Foto: Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu)

O município de São Félix do Xingu, no Sudeste paraense, terá, em breve, uma nova maternidade. Para fortalecer a assistência especializada no Sistema Único de Saúde (SUS), foram destinados R$ 103 milhões em recursos federais do Novo PAC à unidade de saúde, garantidos pelo Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira (16), às 9h, o superintendente do Ministério da Saúde no Pará, Delcimar Sousa Viana, participa da assinatura da ordem de serviço que autoriza a construção.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Em 2026, concursos na área da saúde têm salários de R$ 22 mil e vagas no Pará]]

[[(standard.Article) Autocuidado: 7 rituais simples para equilibrar mente e corpo]]

Em São Félix do Xingu (PA), a cerimônia será realizada onde a nova unidade de saúde será construída, no auditório da Praça Céus. Além do Pará, outros seis estados serão beneficiados com quatro novas maternidades e três policlínicas, que receberão o total de R$ 602 milhões do Novo PAC Saúde. 

A medida integra o programa Agora Tem Especialistas, que, para reduzir o tempo de espera no SUS, conta com ações para ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias.   

Novo PAC

Com investimento na ordem de R$ 31,5 bilhões, o Novo PAC na Saúde representará um salto na expansão da assistência à população pelo SUS e busca possibilitar, nos próximos quatro anos, a universalidade de serviços essenciais na rede pública, além da retomada do investimento em políticas públicas, especialmente em obras de infraestrutura econômica, social e urbana a partir da nova versão do programa.

Serviço

Cerimônia de autorização para início da obra de maternidade em São Félix do Xingu (PA)

Data: 16/1
Horário: 9h
Local: Auditório da Praça Céus, São Félix do Xingu – PA

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ministério da saúde

São Félix do Xingu

obra de maternidade

novo PAC
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DESMATAMENTO

Sistema Deter do Inpe aponta redução de 44% nos alertas de desmatamento no Estado do Pará

Já o Sistema de Monitoramento Anual da Supressão de Vegetação Nativa (Prodes) mostrou redução de áreas desmatadas em quase todos os biomas brasileiros

15.01.26 17h00

POLÍCIA

Caminhonete capota na rodovia Transamazônica entre Medicilândia e Uruará

Acidente teria sido provocado por ultrapassagem malsucedida de caminhonete Hilux a um caminhão no km 115 da BR-230

15.01.26 16h21

CNH RENOVADA

Mais de 6 mil motoristas do Pará tiveram CNH renovada automaticamente de forma gratuita

Economia total dos motoristas paraenses chegou a R$ 4,26 milhões entre a população

15.01.26 15h16

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM PARÁ

LUTO

Governador Helder decreta luto oficial de três dias pela morte da irmã Henriqueta

"Uma das maiores referências na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em nosso Estado", disse o governador

11.01.26 8h53

TRAGÉDIA

Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230

O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

10.01.26 22h25

OPORTUNIDADES

Concurso público da Sefa-PA abre inscrições com salários de até R$ 16 mil; veja como se inscrever

Certame oferta 286 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos das áreas tributária e administrativa em todo o Pará

13.01.26 22h20

TRASLADO

Governo do Pará presta apoio no traslado do corpo da irmã Henriqueta até Belém e, depois, até Soure

O traslado será feito por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup)

11.01.26 13h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda