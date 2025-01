Mercado paraense registra mais de 4 mil novas empresas nos primeiros 13 dias de 2025

Entre o período de 1º a 13 de janeiro de 2025, o Pará registrou 4.198 novas empresas, o que representa um aumento de 60% em comparação ao mesmo período de 2024, que fechou o intervalo com 2.473 negócios formalizados.

Este crescimento reflete um momento de aquecimento econômico em diversas áreas do mercado paraense, em especial, nos setores de serviços, comércio e indústria no Estado, que se preparam para a COP 30, a ser realizada em novembro deste ano na capital paraense.

Segundo Filipe Meireles, presidente em exercício da Junta Comercial do Pará (Jucepa), o número pode ser atribuído a diversos fatores, com destaque para a confiança renovada dos empreendedores no ambiente de negócios local.

"O número é reflexo dos investimentos dos empreendedores no potencial econômico do Pará, principalmente com o impacto da COP 30, além, é claro, das ações da Jucepa que têm incentivado a formalização e o empreendedorismo no Estado", afirma.

Agilidade

A realização da COP 30 na capital paraense é um dos fatores para o desempenho positivo. E para auxiliar no fomento do mercado, a Jucepa investe na aceleração do processo de formalização das empresas, adotando medidas como a digitalização de processos, simplificação das etapas e maior agilidade no registro.

A parceria com outros órgãos estaduais e federais também tem dado suporte para que pequenos e médios empresários consigam acessar linhas de crédito, capacitação e orientações jurídicas, fortalecendo o ecossistema empresarial.

Com a projeção de continuidade desse crescimento, o Pará segue se destacando como um dos Estados com maior potencial de desenvolvimento econômico na Região Norte. A perspectiva é de que o bom desempenho observado em janeiro seja apenas o início de um ano promissor, com mais empresários buscando formalizar seus negócios e aproveitar o ciclo positivo da economia.