Mercado empresarial paraense se aproxima de escritório nacional com sede em Belém

Representantes de federações e entidades empresariais locais se reuniram, esta semana, com o vice-presidente administrativo do escritório de advocacia Nelson Wilians Advogados, Fernando Cavalcanti, que esteve na capital paraense cumprindo intensa agenda. A vinda do profissional até o território paraense faz parte de um investimento para atender melhor o mercado local. Algumas das reuniões foram com a Associação Comercial do Pará (ACP) e a Federação do Comércio do Pará (Fecomércio).

O escritório tem atuação em todos os Estados brasileiros, com uma filial em Belém, e está em processo de implantação de um novo modelo de gestão. Cavalcanti pontua que vislumbra um “excelente futuro” para a unidade sediada em Belém. Nos próximos meses, serão contratados pelo menos 50 advogados. A mudança na gestão inclui a contratação de novos funcionários, a mudança física do escritório, capacitação dos colaboradores, implantação de governança corporativa, investimento em tecnologias e o desenvolvimento técnico e mercadológico de toda a estrutura.

As atividades do Nelson Wilians Advogados iniciaram há mais de duas décadas. Segundo o vice-presidente, o fundador e atual CEO, que deu origem ao nome do escritório, Nelson Wilians, sempre teve o objetivo de estar presente em todos os Estados, para interpretar as peculiaridades de cada região. Hoje, o grupo alcançou essa meta e possui um escritório em cada Estado – com exceção de São Paulo, onde há três estruturas – e atua em três continentes no mundo: América do Sul (Brasil, Chile, Peru, Colômbia e Paraguai), Europa (Portugal) e Ásia (China e Índia). Nacionalmente, são mais de dois mil colaboradores.

“Com 22 anos de história, somos um escritório de advocacia full service. Nesse tempo, passamos por três importantes momentos que nos trouxeram grande destaque no mercado. O primeiro, em nossa origem, foi o direito tributário, que continua sendo o nosso DNA. O segundo, em função da capilaridade que desenvolvemos, foi o da implantação as áreas contenciosas (cível, consumerista e trabalhista). Por fim, o terceiro e atual, o desenvolvimento de áreas estratégicas que nos coloca em um patamar de execução de serviços de alto valor agregado (M&A, arbitragem, mercado de capitais, regulatório etc)”, explica.

O maior desafio da gestão de Cavalcanti, de acordo com ele, é implantar o mais alto nível de governança corporativa e uma série de investimentos, de forma simultânea em todas as 29 filiais. “Nosso grande posicionamento de mercado é a capilaridade. Somos o primeiro e continuamos a ser o único escritório de advocacia no Brasil com presença própria em todos os Estados. Através disso, conseguimos entregar uma prestação de serviços integrada e facilitada”, garante o profissional.

Em Belém, Vicente Rodrigues é o diretor administrativo do Nelson Wilians, que atua no segmento desde 2009. Com a visita de Fernando até a capital paraense, foi possível entender quais são as necessidades da filial e qual será a melhor forma de implantação das novas rotinas para atender o mercado empresarial de Belém. Além dessas novas diretrizes, eles também inauguram um novo escritório físico na cidade, que é uma estratégia de posicionamento.

O maior avanço recente na filial do Pará, segundo Vicente, foi o investimento na capacitação do time. “Trago isso como prioridade, para que tenhamos o mais alto nível de prestação de serviços jurídicos em um estado com as dimensões e a importância do Pará. E a missão que temos é, respeitando as nossas características locais, seguir as diretrizes nacionais da nossa operação, ter integração e ser um escritório referência no Pará. O diretor administrativo do Nelson Wilians de Belém ainda disse que foi uma “honra” ter recebido o vice-presidente nacional na capital paraense.